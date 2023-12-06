الأربعاء، 22 جمادى الأولى 1445 ، 06 ديسمبر 2023

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عاجل.. غدًا إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الرقمي (تفاصيل)

هيئة تقويم التعليم والتدريب
إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الرقمي
أ أ
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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه سيتم إعلان نتائج اختبارات القدرة المعرفية "الورقي" يوم غد الخميس 7 من ديسمبر.
وأوضح حساب العناية بالمستفيدين التابع للهيئة، أنه عادة ما يتم الإعلان عن نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من ٣ إلى ٥ أيام عمل، علمًا أن أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس.اضافة اعلان


وبينت أن جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها تخضع لمعايير عالية الجودة والدقة، مؤكدة أن فريق الدعم يستقبل الملاحظات عبر منصة الدعم الموحدة.

الفئة المستهدفة

- المتقدمون للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات عليها في السلم العام لنظام الموارد البشرية في المملكة، ويستثنى من ذلك الوظائف الصحية والتعليمية.

موعد الاختبار

- يبدأ الاختبار بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/08/22هـ الموافق 2024/03/03م إلى يوم الاثنين بتاريخ 1445/08/23هـ الموافق 2024/03/04م.


موعد التسجيل

التسجيل مُتاح الآن بدأ الاثنين بتاريخ 1445/05/06هـ الموافق 2023/11/20م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1445/07/16هـ الموافق 2024/01/28م.

الوظائف التعليمية

في وقت سابق، كشفت وزارة الموارد البشرية، أن التقديم على الوظائف التعليمية لا يتطلب اختبار القدرة المعرفية.


وأضافت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "يقدم اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات في نظام الموارد البشرية -عدا الوظائف الصحية والتعليمية، "حيث يطلب الاختبار عدد من الجهات؛ كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل وغيره".

اختبار القدرة المعرفية

واختبار القدرة المعرفية هو اختبار يقيس جملة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، وكذلك إصدار الأحكام وتقويم المواقف الحياتية.

الأهداف

1- إجراء المفاضلات الوظيفية للتعيين أو الترقيات.
2- إعطاء صورة حول إمكانية نجاح الموظف في أداء مهامه الوظيفية.
3- التعرف –من خلال القدرات المستهدفة- على مواطن القوة وجوانب القصور لدى المتقدمين للاختبار.
4- التعرف على مدى قدرة المرشحين على الاستفادة من معارفهم وخبراتهم للتأقلم مع ما يواجههم من ظروف جديدة.
5- تحفيز الموظف لتطوير قدراته من وقت لآخر أثناء عمله الوظيفي ليصبح أكثر كفاءة وإتقانًا لمهام عمله.

الفئات المستهدفة

المتقدمون للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات عليها في السلم العام لنظام الموارد البشرية في المملكة، ويستثنى من ذلك الوظائف الصحية والتعليمية.


الجهات المستهدفة

- الوزارات والهيئات، والجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار

معلومات عن اختبار ‫القدرة المعرفية

يقيس الاختبار أربع قدرات رئيسة:
1- القدرة اللفظية.
2- القدرة الكمية.
3- القدرة الاستدلالية.
4- القدرة المكانية

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