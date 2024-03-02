عاجل.. عقوبة فورية من التجارة على مقهى ألزم المستهلكين بهذا الشيء.. ماذا فعل؟

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خالفت الفرق الرقابية بوزارة التجارة مقهى في مدينة الرياض لإلزامه المستهلكين بشراء أكواب القهوة بالحجمين الكبير والمتوسط، وإخفاء أكواب القهوة الصغيرة خلال أوقات الذروة في الفترة الصباحية لتحقيق ربحية أعلى.



عقوبة نظامية على مقهى:

مالك محطة وقود يخلط البنزين مع الديزل:

مكافحة الغش التجاري:

وباشرت الوزارة ضبط المخالفة في موقع المنشأة، واتضح وجود كميات كبيرة من الأكواب ذات الحجم الصغير مخزنة في مستودع المقهى.وأصدرت الوزارة على الفور العقوبة النظامية حيال امتناع المنشأة عن البيع ، لاقتصار عمليات بيع القهوة على الحجمين المتوسط والكبير، اللذين يباعان بسعر أعلى من الحجم الصغير لتحقيق ربحية أكبر على حساب المستهلك.وقبل أيام شهّرت وزارة التجارة بمالك محطة وقود بعد صدور حكم قضائي يدينه بارتكاب مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.نتيجة قيام منشأته التجارية بخلط البنزين مع الديزل، حيث ضبطت عملية تفريغ حمولة شاحنة منتج البنزين في الخزان المخصص لمنتج الديزل.ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بجازان المتضمن تغريم مالك المحطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم على نفقته.وأكدت "التجارة" مراقبة التزام محطات الوقود في كافة مناطق المملكة لحماية وحفظ حقوق المستهلكين، وضبط مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.وتتلقى وزارة التجارة شكاوى وبلاغات المستهلكين عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.