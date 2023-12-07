عاجل.. عقوبة صارمة ضد انتحال صفة معاق.. تعرف على التفاصيل

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يحذر القانون في المملكة من خطورة انتحال صفة معاق أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.





عقوبات صارمة



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ملتقى أسر ذوي الإعاقة



وتفصيلا، فرضت المملكة سلسلة من القوانين والقرارات المتعلِّقة بحقوق ذوي الإعاقة؛ حفاظًا على حقوقهم ومنع استغلالهم، من بينها غرامة قدرها نصف مليون ريال بحق أيِّ شخص ينتحل صفة الأشخاص ذوي الإعاقة لغرض الحصول على مزاياهم.وفي هذا السيقا، أكدت رئيس مجلس إدارة جمعية «لأجلهم» الأميرة نوف بنت عبدالرحمن، خلال الملتقى السنوي الـ5 لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية مؤخَّرًا، أنَّه تم هذا العام التركيز على الجانب الاقتصادي تحت شعار «اقتصاد مزدهر»، وفقا لـ"المدينة".وأضافت أنه سيتم ربط هذا الشعار بالتدخل المبكر لاكتشاف حالات الإعاقة، لتقليل التكاليف المستقبلية والعلاج.