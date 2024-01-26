عاجل.. عقوبات مخالفة أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية تصل لـ20 ألف ريال

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حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطورة مخالفة أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.





عقوبة مخالفة أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية اضافة اعلان







التظلم من قرار العقوبة







وأوضحت عبر حسابها في منصة "إكس": أنه “يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة - خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية - يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقًا للآتي:– غرامة مقدارها (20,000) ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.– غرامة مقدارها (500) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية مخالف للمواصفات الفنية.– غرامة مقدارها (1000) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يُركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.– غرامة مقدارها (1000) ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية في الأماكن المشمولة بأحكام النظام.– غرامة مقدارها (5000) ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، ويجب أن يبقى التسجيل محفوظًا ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى وزارة الداخلية عند طلبه.– غرامة مقدارها (10.000) ريال عن كل مخالفة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن المحظور تركيبها فيها.وأكد الدفاع المدني، أنه يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.