الجمعة، 14 رجب 1445 ، 26 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. عقوبات مخالفة أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية تصل لـ20 ألف ريال

كاميرات المراقبة الأمنية
كاميرات المراقبة الأمنية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطورة مخالفة أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.

عقوبة مخالفة أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنيةاضافة اعلان


وأوضحت عبر حسابها في منصة "إكس": أنه “يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة - خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية - يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقًا للآتي:
– غرامة مقدارها (20,000) ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.
– غرامة مقدارها (500) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية مخالف للمواصفات الفنية.
– غرامة مقدارها (1000) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يُركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.


– غرامة مقدارها (1000) ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية في الأماكن المشمولة بأحكام النظام.
– غرامة مقدارها (5000) ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، ويجب أن يبقى التسجيل محفوظًا ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى وزارة الداخلية عند طلبه.
– غرامة مقدارها (10.000) ريال عن كل مخالفة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن المحظور تركيبها فيها.

التظلم من قرار العقوبة


وأكد الدفاع المدني، أنه يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

اقرأ أيضا

"تهور ومرواغة وانحراف مفاجيء".. فوضى "الدليفري" في توصيل الطلبات

الجمعة 13 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

إنذار باللون الأحمر على الشرقية.. وتوقعات برياح شديدة على المهد ووادي الفرع

عاجل.. توضيح مهم من الجوازات بشأن طريقة إصدار إقامة بعد نقل الكفالة

شاهد.. أمطار الخير على جدة وشمال القصيم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

كاميرات المراقبة 11:01 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. تصل إلى 20 ألف ريال.. عقوبات مخالفة أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية

حريق حي الفيصلية 2:17 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

"مدني الرياض" يخمد حريقًا في حي الفيصلية ولا إصابات (فيديو)

أخبار السعودية 1:52 م الأحد، 14 يناير 2024

أخبار السعودية.. أمطار وصواعق رعدية على هذه المناطق ووظائف في "أرامكو" بعدة مدن

GDAjCqQbAAA2jI6 8:29 م الخميس، 04 يناير 2024

تحرير يد شخص علقت داخل فرامة بالرياض

اقرأ أيضا

مساند
12:01 ص الجمعة، 26 يناير 2024

مساند يكشف عن مدة صلاحية تأشيرة استقدام العمالة المنزلية

المديرية العامة المخدرات
11:58 م الخميس، 25 يناير 2024

الإطاحة بمروجي السموم في عسير بحوزتهم 172 كجم من المخدرات

الجوازات
11:23 م الخميس، 25 يناير 2024

"الجوازات" تدشن مشروع تطوير نظام الأرشفة الإلكترونية

أهم 10
11:00 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. أمر ملكي كريم وولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

كاميرات المراقبة الأمنية
10:25 ص الجمعة، 26 يناير 2024

عاجل.. عقوبات مخالفة أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية تصل لـ20 ألف ريال

أمانة الرياض
9:50 ص الجمعة، 26 يناير 2024

إغلاق 78 منشأة غذائية مخالفة وإزالة 121 مبسطًا مخالفًا في الرياض

أمطار المملكة
9:25 ص الجمعة، 26 يناير 2024

عاجل.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على مكة والمدينة و10 مناطق

سكني
3:00 ص الجمعة، 26 يناير 2024

عاجل.. سكني يوضح مدى إمكانية حصول مستفيدي الضمان على الدعم

WhatsApp Image 2024-01-26 at 1.27.55 AM
2:30 ص الجمعة، 26 يناير 2024

"تهور ومرواغة وانحراف مفاجيء".. فوضى "الدليفري" في توصيل الطلبات

حساب المواطن
2:00 ص الجمعة، 26 يناير 2024

عاجل.. تؤثر على استحقاقك الشهري.. احذر ارتكاب هذا الخطأ أثناء التسجيل في حساب المواطن