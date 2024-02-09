عاجل.. عقب قفزة 100 ريال.. أزمة البصل مفتعلة والأسعار ستصل ١٠ هللات للكيلو نهاية فبراير

أ أ

أصبحت أسعار البصل متداولة على نطاق واسع بين المواطنين، وذلك عقب انتشار عدة فيديوهات من داخل الأسواق والتي وثقت أسعارا قياسية للبصل.



رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المركزية في المملكة خالد الباتع أوضح أن أزمة أسعار البصل مفتعلة، وسيصل سعره في نهاية فبراير إلى ١٠ هللات للكيلو الواحد.





أزمة أسعار البصل مفتعلة:

أسعار البصل في سوق عتيقة بالرياض:

أسعار البصل في المملكة:

وأكد عبر مقطع فيديو نشرته "العربية" أنه لا توجد أزمة بل إنها مفتعلة من قبل بعض التجار، حيث يستفيدون من هذه المرحلة ويرفعون الأسعار.وأشار إلى أن البصل يمكن الاستغناء عنه وهناك البصل المجفف، وينتج 110 طن للهكتار والكميات المزروعة كفيلة إنهاء ما يذكر عن الأزمة.وأوضح الباتع أنه يوجد عندنا شريط يمتد من جنوب لشمال المملكة مزروع بصل وبدأ بالحصاد على مراحل بدأت من وادي الدواسر ثم ننتقل للخرج والرياض ثم ساجر ثم القصيم وحائل ثم الجوف ثم تبوك.وشدد على عدم وجود أزمة ولكن الفكرة أن بعض التجار الذين لا يملكون الضمير الحي يلعبون بالسوق للاستفادة من الأزمة العالمية في البصل.تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو على منصة "إكس" والذي يظهر ارتفاعا كبيرا لأسعار البصل في سوق عتيقة بالرياض.وقبل أيام وثق مقطع الفيديو المتداول تجول مواطنة بين الخضروات، والتي وثقت الارتفاع المفاجئ في أسعار البصل.وسألت المواطنة في سوق "عتيقة" وهو سوق للجملة، عن أسعار البصل، حيث تفاجأت بسعره المرتفع والذي بلغ ثمن الكيس الكبير مائة ريال.وتتفاوت أسعار الأكياس ذوي الحجم المتوسط ما بين أربعون وخمسون ريالاً فيما يبلغ ثمن الصغير خمسة وعشرين ريالاً.وأوضحت أيضا أن ارتفاع الأسعار كبير مقارنة بالماضي حيث كانت تشتري الكيس الصغير الذي يقدر سعره الآن بخمسة وعشرين ريالاً بثلاثة ريالات فقط.وفي وقت سابق نقلت اصحيفة "اليوم"، عن البائع محمد أمين السادة، أن أسعار الفاكهة والخضار مناسبة للجميع، مبينًا أن أسعار الحشائش الورقية في نزول.وأشار إلى أن جميع الأسعار في انخفاض إلا سعر البصل فإنه يحلق مرتفعًا، فنجد أن البصل الصيني بوزن 10 كيلو وصل سعره 60 ريالًا خلال هذه الفترة.ووصل البصل اليمني بوزن 3 كيلو يباع بسعر 20 ريالًا، والبصل السعودي 4 كيلو 20 ريالًا، وسعر البصل اليمني وزن 7,5 كيلو وصل 45 ريالًا.أما سعر كيس البطاطس فتصل إلى 10 ريالات لوزن 3 كيلو، ولوزن 6 كيلو 15 ريالًا، ولوزن 5 كيلو سعر 23 ريالًا.