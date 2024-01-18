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عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الخميس للموظفين.. برودة وأمطار في عموم المملكة

أمطار المملكة
برودة وأمطار في عموم المملكة
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تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس الصباح الباكر، اليوم الخميس، للموظفين في المملكة قبل خروجهم إلى أعمالهم وأداء مهامهم.اضافة اعلان

برودة وأمطار في عموم المملكة


ومن المتوقع أن تشهد المملكة، بمشيئة الله تعالى، طقسًا باردًا نسبيًا بارداً نسبياً في أجزاء مختلفة من المملكة، بينما يكون دافئاً على سواحل البحر الأحمر، مع حالة ممطرة تستمر لعدة أيام على العديد من المناطق.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، ان تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة الى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، وشرق حائل، كذلك على نجران، جازان، عسير، والباحة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.

تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر


في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، والباحة.

تراجع الأمطار في الليل

ووفقًا لـ"طقس العرب"، فمن المتوقع أن تتراجع فرص الأمطار مع ساعات الليل في عموم مناطق المملكة، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة في عموم المنطقة الشمالية والوسطى والشرقية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على معظم المناطق.

"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة


طالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

حالة مطرية ابتداءً من اليوم وحتى السبت المقبل

وطالبت بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.
وأوضحت أن الحالة المطرية متوقعة على مناطق مكة المكرمة ومناطق الباحة وعسير وجازان، ومنطقتي نجران، والشرقية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة على منطقة الرياض لتشمل وادي الدواسر والأفلاج والسليل.

أمطار غزيرة ورياح هابطة مثيرة للأتربة

وكان مركز الأرصاد قد توقع أن تتأثر هذه المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول، وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

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