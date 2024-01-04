عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الخميس للطلاب في ختام اختبارات الفصل الدراسي الثاني

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية، اليوم الخميس، خدمة
معرفة أخبار الطقس للطلاب والطالبات في المملكة، في ختام اختبارات الفصل
الدراسي الثاني.
انخفاض في درجات الحرارة على الشرقية والرياضووفقًا لـ"المركز الوطني للأرصاد" فمن المتوقع
بمشيئة الله تعالى أن يطرأ انخفاض في درجة الحرارة على منطقتي الشرقية والرياض مع
فرصة هطول أمطار خفيفة.
أمطار رعدية على 5 مناطقفي حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح
نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد الى المدينة
المنورة.
تكوّن الضباب على 9 مناطقكما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق
وكذلك على القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.
حركة الرياح على البحر الأحمروأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
حالة البحر وارتفاع الموجوارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى
من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.