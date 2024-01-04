عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الخميس للطلاب في ختام اختبارات الفصل الدراسي الثاني

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية، اليوم الخميس، خدمة معرفة أخبار الطقس للطلاب والطالبات في المملكة، في ختام اختبارات الفصل الدراسي الثاني. اضافة اعلان





انخفاض في درجات الحرارة على الشرقية والرياض



أمطار رعدية على 5 مناطق



تكوّن الضباب على 9 مناطق



حركة الرياح على البحر الأحمر



حالة البحر وارتفاع الموج



حركة الرياح على الخليج العربي



استمرار الحالة المطرية



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



ووفقًا لـ"المركز الوطني للأرصاد" فمن المتوقع بمشيئة الله تعالى أن يطرأ انخفاض في درجة الحرارة على منطقتي الشرقية والرياض مع فرصة هطول أمطار خفيفة.في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد الى المدينة المنورة.كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.وحذر "الأرصاد"، الطلاب والطالبات من استمرار الحالة المطرية، متوقعًا هطول أمطار مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول؛ ورياح تستمر في معظم المناطق حتى المساء.فيما دعا الدفاع المدني طلاب المدارس وجميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.