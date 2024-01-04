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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الخميس للطلاب في ختام اختبارات الفصل الدراسي الثاني

أمطار المملكة
استمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية، اليوم الخميس، خدمة معرفة أخبار الطقس للطلاب والطالبات في المملكة، في ختام اختبارات الفصل الدراسي الثاني.اضافة اعلان

انخفاض في درجات الحرارة على الشرقية والرياض

ووفقًا لـ"المركز الوطني للأرصاد" فمن المتوقع بمشيئة الله تعالى أن يطرأ انخفاض في درجة الحرارة على منطقتي الشرقية والرياض مع فرصة هطول أمطار خفيفة.

أمطار رعدية على 5 مناطق

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد الى المدينة المنورة.

تكوّن الضباب على 9 مناطق

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.


حركة الرياح على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

حالة البحر وارتفاع الموج

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

استمرار الحالة المطرية

وحذر "الأرصاد"، الطلاب والطالبات من استمرار الحالة المطرية، متوقعًا هطول أمطار مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول؛ ورياح تستمر في معظم المناطق حتى المساء.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني طلاب المدارس وجميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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