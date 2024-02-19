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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الاثنين للمدرسين: رياح وطقس مستقر.. احذروا من الغبار

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رياح متربة على العديد من مناطق المملكة
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تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس الصباح الباكر، اليوم الاثنين، للمدرسين في المملكة، قبل خروجهم إلى مدارسهم ومتابعة حصصهم.اضافة اعلان

أمطار وضباب على الجوف والشمالية


وتوقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب مع نشاط في الرياح السطحية.
وأضاف الأرصاد أن هذه الحالة تكون على أجزاء من منطقتي الجوف، والحدود الشمالية.

رياح متربة على 7 مناطق

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض، ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان، عسير، والباحة، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك.

طقس مستقر على أغلب المناطق


ووفقًا لـ"طقس العرب"، فتُشير آخر تحليلات فريق التنبؤات الجوية ونواتج أنظمة المُحاكاة الحاسوبية الخاصة بحركة الأنظمة الجوية وتوقعات الأمطار إلى سيطرة طقس مستقر نهار يوم الاثنين على أغلب مناطق المملكة.
وتُستثنى من ذلك منطقتي الحدود الشمالية والأجزاء الساحلية من منطقة جازان، إذ يُتوقع أن تشهد هذه المناطق أجواء ما بين الغائمة جزئياً والغائمة، مع وجود فرصة لهطول زخات من الأمطار بشكل محلي.
أما في الباقي المناطق فيكون الطقس مستقراً بوجه عام، معتدلاً في مختلف المناطق، ومائلاً للحرارة في سواحل البحر الأحمر والمنحدرات الغربية كافة، لكن بارد نسبيًا في شمال المملكة، ويُصبح بارداً بوجه عام في ساعات الليل.

6 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطار


ونبهت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين باتباع إجراءات السلامة لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح أثناء الأجواء الماطرة.
وأكدت المرور أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.
وقدمت عددًا من النصائح للقيادة السليمة وقت المطر، وهي:
1 – اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.
2 - أشعل المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.
3 - دع المركبة تتنفس وافتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب عليها.
4 - قُد ببط وخفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.
5 - تحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.
6 - اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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