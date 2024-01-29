عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الاثنين للعمال: رياح وأمطار.. خذوا حذركم

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تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس الصباح الباكر، اليوم الاثنين، للعمال في المملكة، قبل خروجهم إلى مواقعهم وأماكن عملهم. اضافة اعلان





رياح سطحية نشطة على 3 مناطق



أمطار خفيفة على الشمالية والجوف



تكوّن الضباب على الشمالية وعسير والباحة







"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالى، أن تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات).كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية، ومرتفعات عسير والباحة.طالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.