الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الاثنين للعمال: رياح وأمطار.. خذوا حذركم

أمطار
أمطار خفيفة على بعض مناطق المملكة
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تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس الصباح الباكر، اليوم الاثنين، للعمال في المملكة، قبل خروجهم إلى مواقعهم وأماكن عملهم.اضافة اعلان

رياح سطحية نشطة على 3 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالى، أن تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

أمطار خفيفة على الشمالية والجوف

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات).

تكوّن الضباب على الشمالية وعسير والباحة


كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية، ومرتفعات عسير والباحة.

"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة

طالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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