عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الاثنين للعمال: رياح وأمطار.. خذوا حذركم

أ أ
تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس
الصباح الباكر، اليوم الاثنين، للعمال في المملكة، قبل خروجهم إلى مواقعهم وأماكن
عملهم.
رياح سطحية نشطة على 3 مناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالى، أن
تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم،
والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
أمطار خفيفة على الشمالية والجوففي حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على
أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات).
تكوّن الضباب على الشمالية وعسير والباحةكما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة
الشرقية، ومرتفعات عسير والباحة.
"المرور"
يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبةطالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند
القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.