عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأحد للموظفين: شديد البرودة.. ارتدوا ملابس ثقيلة

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تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس
الصباح الباكر، اليوم الأحد، للموظفين في المملكة، قبل خروجهم إلى مؤسساتهم
ومتابعة أعمالهم.
انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطقوتوقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالى، أن تواصل
درجات الحرارة انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة.
ويكون الطقس شديد البرودة مع ساعات الصباح في الأجزاء الشمالية من المملكة، وبارداً إلى بارد نسبياً في باقي مناطق المملكة باستثناء مناطق تهامة جنوب غرب وغرب المملكة بحيث يكون الطقس بها دافئاً بوجه عام، وفقًا لـ"طقس العرب".
كتلة باردة على معظم المناطقوتوقع مدير عام الإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ،
حمزة كومي، استمرار تأثير الكتلة الباردة على معظم مناطق المملكة حتى منتصف هذا
الأسبوع بمشيئة الله تعالى.
وأضاف كومي "نراقب المؤشرات الأولية لحالة مطرية تبدأ نهاية الأسبوع الجاري على بعض مناطق المملكة، وسيصدر المركز التقارير الخاصة للحالة المتوقعة لاحقًا".
طقس مستقر في الرياضأما في العاصمة الرياض فيُتوقع أن يكون الطقس مستقراً
بوجه عام، مع ظهور كميات متفرقة من السحب، وترتفع درجات الحرارة قليلاً لتكون
بحدود 18 درجة مئوية نهاراً، في حين تنخفض ليلاً إلى حدود 9 درجات مئوية، وقد تقل
عن ذلك في المناطق المفتوحة.
تكوّن الصقيع والضبابويتوقع "الأرصاد" تكوّن الصقيع والضباب على
أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك. في حين يتكون الضباب خلال الليل
والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، والباحة.
"المرور"
يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبةطالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند
القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.