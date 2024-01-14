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عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأحد للطلاب بعد العودة للدراسة.. أمطار على 8 مناطق

أمطار وسيول
أمطار خفيفة على العديد من مناطق المملكة
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من المتوقع أن تشهد المملكة، اليوم الأحد، ومع عودة الطلاب للمدارس بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، أمطارًا على 8 مناطق.اضافة اعلان

أمطار خفيفة على 8 مناطق

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن السماء اليوم، بمشيئة الله تعالى، تكون غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة ونشاط في رياح السطحية.
وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، والرياض، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

طقس بارد في المناطق الشمالية

ويسود طقس بارد في مختلف المناطق مع ساعات الصباح الباكر من يوم الأحد، خاصة في المناطق الشمالية والمرتفعات الجبلية، مع احتمالية تشكل الصقيع في أجزاء من مرتفعات تبوك، والحدود الشمالية، كما يتشكل الضباب في بعض المناطق غرب المملكة.

درجات الحرارة أعلى من معدلاتها نهارًا


أما في ساعات النهار فتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس معتدلاً في المناطق الوسطى وباردًا نسبياً في المناطق الشمالية والمرتفعات الجبلية.
بينما تميل الحرارة إلى الدفء على سواحل البحر الأحمر، مع ظهور كميات من السحب المتفرقة في بعض المناطق وتكون الرياح معتدلة السرعة تنشط في بعض المناطق.

طقس بارد ليلاً

وفي الليل يكون الطقس بارداً في مختلف المناطق مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، مع احتمالية تشكل الصقيع في أجزاء من منطقة تبوك، والجوف، والحدود الشمالية في ساعات الصباح الباكر من يوم الاثنين.

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