عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأحد للطلاب: أمطار ورياح متربة.. احذروا البرودة

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تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس
الصباح الباكر، اليوم الأحد، للطلاب في المملكة، قبل خروجهم إلى مدارسهم ومتابعة
دروسهم.
أمطار ورياح متربة على 6 مناطقوتوقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالى، أن يستمر
تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة
المنورة، ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها.
كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية، والرياض، تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران.
أمطار وضباب على 4 مناطقفي حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة
لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية، والجوف، ولا
يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
انخفاض درجات الحرارةووفقًا لـ"طقس العرب"، فإن درجات الحرارة
تواصل انخفاضها في العديد من مناطق المملكة، اليوم الأحد، بحيث تكون أبرد من
مُعدلاتها المُعتادة بِعدّة درجات.
كما ويُحتمل تشكل الضباب والضباب الخفيف على أجزاء عديدة من المُرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة في الصباح، بالإضافة إلى أجزاء من محافظة طريف وغرب عرعر مع تدني في مدى الرؤية الأفقية.
وتنشط أيضاً الرياح الشمالية على أجزاء عِدّة من المنطقة الشرقية وجنوب المملكة وكذلك بعض سواحل الغربية بما فيها محافظة ومدينة جدة.
6 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطارونبهت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين باتباع
إجراءات السلامة لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح أثناء الأجواء الماطرة.
وأكدت المرور أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.
وقدمت عددًا من النصائح للقيادة السليمة وقت المطر، وهي:
1 – اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.
2 - أشعل المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.
3 - دع المركبة تتنفس وافتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب عليها.
4 - قُد ببط وخفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.
5 - تحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.
6 - اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.