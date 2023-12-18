عاجل.. طريقة ورابط الاعتراض على نتيجة اختبار الرخصة المهنية التعليمية 2023

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يمكن للأشخاص الذين يرغبون في تقديم تظلم أو اعتراض على نتائجهم في اختبار الرخصة المهنية، القيام بذلك عبر سلسلة من الخطوات. اضافة اعلان

يأتي ذلك مع إعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب، نتيجة اختبار الرخصة المهنية التعليمية 2023 (التربوي العام)، من خلال رسائل نصية على الأرقام المسجّلة بملفات المتقدمين.

وأضافت الهيئة أن النتائج ستتاح على نظام التسجيل بالاختبارات ونظام الرخص المهنية مساء اليوم الاثنين، من خلال موقع المركز الوطني للقياس.





كيفية تقديم تظلم على نتيجة اختبار الرخصة المهنية



اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية



اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية



الاختبارات التخصصية:



رسوم اختبار الرخصة المهنية



مدة سريان اختبار الرخصة المهنية



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