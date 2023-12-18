الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

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عاجل.. طريقة ورابط الاعتراض على نتيجة اختبار الرخصة المهنية التعليمية 2023

اختبار الرخصة المهنية
اختبار الرخصة المهنية
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يمكن للأشخاص الذين يرغبون في تقديم تظلم أو اعتراض على نتائجهم في اختبار الرخصة المهنية، القيام بذلك عبر سلسلة من الخطوات.اضافة اعلان
يأتي ذلك مع إعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب، نتيجة اختبار الرخصة المهنية التعليمية 2023 (التربوي العام)، من خلال رسائل نصية على الأرقام المسجّلة بملفات المتقدمين.
وأضافت الهيئة أن النتائج ستتاح على نظام التسجيل بالاختبارات ونظام الرخص المهنية مساء اليوم الاثنين، من خلال موقع المركز الوطني للقياس.

كيفية تقديم تظلم على نتيجة اختبار الرخصة المهنية

ويمكن للأشخاص الذين يرغبون في تقديم تظلم على نتائجهم لاختبار الرخصة المهنية اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع الرخص المهنية من هنا
- اختيار خدمات الأفراد.
- الضغط على أيقونة دعم المختبرين.
- إدخال رقم الهوية والضغط على دخول.
- سيصلك كود على جوالك، أدخله.
- أرسل طلبًا يحتوي على جملة "أرغب بمراجعة درجة الاختبار، مع رفع ملف pdf للدرجة محل الطلب.
- ستصلك رسالة برقم الطلب.

اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة والتخصصية للمتقدم على الرخصة المهنية نظام الرخص المهنية للوظائف التعليمية، وفقًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب.
وتستهدف الرخصة المهنية للوظائف التعليمية، المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل في المدارس الحكومية، وكذلك كل من يرغب في ممارسة مهنة التعليم في القطاع الخاص في المملكة.

اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

وتنقسم الاختبارات إلى نوعين، وهما:
أولاً: اختبار تربوي عام: ويكون هذا للجميع من دون استثناء.
ثانيًا: الاختبار التخصصي: ويتناول مفاهيم التخصص ومكوناته، ويصل عدد التخصصات التي تعتمدها الهيئة اليوم إلى 38 تخصص.
ويغطي الاختبار العام المجالات التالية:
المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية
المجال الثاني: المعرفة المهنية
المجال الثالث: الممارسة المهنية
ويندرج تحت هذه المجالات عدد من المعايير الرئيسة هي:
- الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطية، وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية.
- التطوير المهني المستمر.
- التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع.
- الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية.
- المعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمه.
- المعرفة بطرق التدريس العامة.
- التخطيط للتدريس وتنفيذه.
- تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم.

الاختبارات التخصصية:

تتباين المجالات في التخصصات وفقًا لها، ويبلغ عدد التخصصات في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (36) تخصصًا.

رسوم اختبار الرخصة المهنية

رسوم اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية الاختبار التربوي (العام) 100 ريال، والاختبار (التخصصي) 100 ريال.

مدة سريان اختبار الرخصة المهنية 

تعد الرخصة المهنية سارية لمدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ إعلان النتيجة.

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