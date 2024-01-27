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عاجل.. طريقة وخطوات تقديم اعتراض على نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان الاجتماعي
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تتيح وزارة الموارد البشرية ممثلة في منصة "الضمان الاجتماعي والتمكين"، للمستفيدين الاعتراض على عدم الأهلية للاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي المطور.اضافة اعلان

تقديم اعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



وتتيح الخدمة تقديم اعتراض على حالة الأهلية في حال عدم قبول المستفيد لأسباب غير صحيحة أو لوجود مبررات لحالة المستفيد تستوجب استحقاقه لمعاش الضمان الاجتماعي وذلك بتقديم اعتراض خلال الفترة النظامية لذلك وهي 30 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الأهلية من كل شهر.

- الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية
- الصفحة الرئيسية
- برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي
- الأهلية والاستحقاق
- زر استعراض تفاصيل دورة الأهلية
- الضغط على أيقونة تقديم اعتراض
- إرفاق الملفات والضغط على تسليم
- تأكيد الطلب
 

الاستعلام عن أهلية الضمان المطور دفعة 26

1- الدخول إلى منصة الدعم والحماية عبر الضغط هنا.
2- سجل دخول إلى منصة الدعم والحماية، ثم توجه إلى قائمة دراسة الأهلية.
3- يظهر أمامك مؤهل أم غير مؤهل، وبعدها يمكن الاعتراض على الأهلية إن كنت غير مؤهل للاستحقاق الشهري.

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