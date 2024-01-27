عاجل.. طريقة وخطوات تقديم اعتراض على نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي

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تتيح وزارة الموارد البشرية ممثلة في منصة "الضمان الاجتماعي والتمكين"، للمستفيدين الاعتراض على عدم الأهلية للاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي المطور. اضافة اعلان





تقديم اعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



الاستعلام عن أهلية الضمان المطور دفعة 26





في حال ظهور نتيجة الأهلية في الضمان الاجتماعي "غير مؤهل" يمكنك اتباع دليل تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية.#الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/4pLnbUEVem — الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) March 4, 2023