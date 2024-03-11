عاجل.. طريقة معرفة سبب نقص الدفعة في حساب المواطن

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن طريقة معرفة سبب نقص الدفعة لشهر مارس لدى بعض المستفيدين.
سبب نقص الدفعة في حساب المواطن
جاء ذلك في رد من حساب المواطن، على سؤال مستفيد قال فيه : "تم الخصم من الدفعة الحالية لشهر مارس ما السبب؟".
وأجاب حساب المواطن عبر حساب خدمة المستفيدين، بقوله : "عزيزي المستفيد ، بإمكانك الإطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال حسابك عن طريق (الدفعات المالية ) نسعد بخدمتك".
أعلن حساب المواطن، أن إجمالي مبالغ الدعم منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ 76 لشهر مارس بلغ 195 مليار ريال سعودي.
يـأتي ذلك مع إعلان البرنامج عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مارس "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد.
تفاصيل الدفعات المالية لحساب المواطنوأفاد البرنامج، بأنه تم إيداع 3.3 مليار ريال، لـ 10.4 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر مارس.
تفاصيل الدفعة 76 من حساب المواطن
- 3.3 مليار ريال مبالغ دعم المستفيدين.
- 10.4 مليون مستفيد وتابع.
- 72 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم.
التعرف على قيمة استحقاق حساب المواطن ويتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.
وتتيح الحاسبة التقديرية الخاصة ببرنامج حساب المواطن، للمستفيدين التعرف على قيمة استحقاقهم الشهري من برنامج الدعم.
وأُعلن الأحد الماضي نتائج الأهلية للدورة 76 (شهر مارس 2024)، والتي يمكن التحقق منها من خلال الدخول على تطبيق البرنامج عبر الرابط التالي:
App Store:
Google Play:
خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعمويمكن لمن انطبقت عليهم شروط الأهلية التعرف على قيمة استحقاقهم باستخدام الحاسبة التقديرية من هنا.
وحدد حساب المواطن، خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:
-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).
-اضغط على الحاسبة التقديرية.
-اضغط على أيقونة "الحسب".
المستهدفون من حساب المواطنوتشمل الفئات المستهدفة من برنامج الدعم، الآتي:
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.