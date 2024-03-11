عاجل.. طريقة معرفة سبب نقص الدفعة في حساب المواطن

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن طريقة معرفة سبب نقص الدفعة لشهر مارس لدى بعض المستفيدين.



سبب نقص الدفعة في حساب المواطن



جاء ذلك في رد من حساب المواطن، على سؤال مستفيد قال فيه : "تم الخصم من الدفعة الحالية لشهر مارس ما السبب؟".وأجاب حساب المواطن عبر حساب خدمة المستفيدين، بقوله : "عزيزي المستفيد ، بإمكانك الإطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال حسابك عن طريق (الدفعات المالية ) نسعد بخدمتك".

أعلن حساب المواطن، أن إجمالي مبالغ الدعم منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ 76 لشهر مارس بلغ 195 مليار ريال سعودي.

يـأتي ذلك مع إعلان البرنامج عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مارس "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد.

تفاصيل الدفعات المالية لحساب المواطن



التعرف على قيمة استحقاق حساب المواطن



خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

