عاجل.. طريقة حساب المعاش والمستحقات التأمينية في نظام التأمينات

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أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الاطلاع على طريقة حساب المعاش والمستحقات التأمينية في نظام التأمينات، على النحو التالي: اضافة اعلان





المعاشات



معاش التقاعد:



- معاش الفترة قبل (1/1/1422هـ).



- معاش الفترة بعد (1/1/1422هـ).



مثال للتقاعد



معاش العجز غير المهني



مثال العجز غير المهني:



معاش الوفاة



المعاش المبكر ( قبل سن الستين )



عودة صاحب المعاش للعمل



تعويض الدفعة الواحدة



حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين أو حدوث العجز غير المهني:



رد تعويض الدفعة الواحدة:



يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على السعوديين فقط، ونسبة الاشتراك فيه (18%) من الأجر، يدفع صاحب العمل نسبة (9%) ويدفع المشترك نسبة (9%). يصرف المعاش في حالات التقاعد, العجز, و الوفاةيستحق المشترك صرف معاش التقاعد عند توفر الشروط الآتية:التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.بلوغ سن الستين أو تجاوزها.يحسب معاش التقاعد على النحو الآتي:متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك * عدد أشهر الاشتراك السابقة ÷ 600(وفي حال وجود معالين يضاف نسبة (10%) من المعاش للمعال الواحد، ونسبة (15%) للإثنين، ونسبة (20%) لثلاثة معالين أو أكثر.متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك * عدد أشهر الاشتراك اللاحقة ÷ 480(.وناتج الفقرتين (أ، ب) هو المعاش الإجمالي للمشترك، وإذا قل المجموع عن (1,983.75) ريال يتم رفعه إلى هذا القدر.ملاحظة :يحق للمشترك صرف معاش تقاعد إذا توفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (60) شهرًا مع إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ (120) شهرًا يتم تأدية قيمتها.مشترك مدة اشتراكه (120) شهراً بدأ في 1/1/1416هـ وترك العمل في 30/12/1425هـ بلغ سن 60 عاماً في 1/7/1426هـ، ومتوسط الأجر في السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه (10,000) ريال. فما مقدار معاشه؟يتم حساب معاشه كالتالي:يعتبر المشترك عاجزًا متى ما تسببت حالته الصحية بأن يكسب أجرًا يساوي على الأقل ثلث أجره السابق وأن تستمر حالة العجز لديه مدة ستة أشهر أو أكثر.يستحق المشترك صرف معاش العجز في حال توفرت الشروط الآتية:1. أن يحدث العجز قبل بلوغ المشترك سن الستين، وأن يكون على رأس العمل.2. توفر مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهراً متصلة أو (18) شهرًا متقطعة.3. إثبات حالة العجز عن طريق اللجان الطبية المختصة خلال (18) شهرًا كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك.* ويحسب معاش العجز غير المهني بنفس الطريقة التي يحسب بها معاش التقاعد، على ألا يقل عن (1,983.75) ريال أو نسبة (50%) من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين أيهما أكبر، ويمكن بقرار من اللجنة الطبية زيادة المعاش بنسبة (50%) إذا ثبت أنه بحاجة لمعونة الغير، على ألا تزيد الإعانة عن (3500) ريال، ويخضع المشترك للفحوص الطبية حتى بلوغه سن الخامسة والستين لتصبح بعدها المعونة نهائية.• يخضع المشترك العاجز لفحوص طبية دورية للتأكد من استمرار حالة العجز لديه حتى بلوغه سن الستين وبعد ذلك يصبح المعاش نهائيًّا.• إذا حدث العجز غير المهني بعد ترك المشترك للعمل الخاضع للنظام فإنه يحق لـه صرف معاش تقاعد دون انتظار سن الستين إذا توفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً أو (60) شهراً على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ (120) شهرًا يتم تأدية قيمتها.مشترك له مدة اشتراك (12) شهراً متصلة، تعرض لعجز غير مهني وهو على رأس العمل ومتوسط الأجر (10,000) ريال، فما مقدار معاشه؟يتم حساب معاشه كالتالي:- يستحق أفراد عائلة المشترك المتوفى المعاش في الحالات الآتية:إذا توفي صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني.إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر متصلة أو (6) أشهر متقطعة.إذا توفي المشترك نتيجه إصابة عمل أيا كانت مدة الاشتراك- يحسب معاش الوفاة بالنسبة للمشترك المتوفى وهو على رأس العمل بنفس طريقة حساب معاش العجز غير المهني، على ألا يقل عن (1,983.75) ريال.- في حالة وفاة المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام فإن أفراد عائلته يستحقون صرف معاش التقاعد إذا توفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا أو (60) شهرًا على الأقل مع إضافة المدة المكملة لـ (120) شهرًا، يتم تأدية قيمتها.مشترك توفى بعد اشتراكه في النظام بثلاثة أشهر والأجر المسجل له (10,000) ريال. فما مقدار المعاش لأفراد عائلته؟مثال للوفاة:يحق لفئات معينة من المشتركين الحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين إذا تقدموا بطلب الصرف، وتشمل هذه الفئات:المشترك الذي توفرت لديه مدة اشتراك فعلية لا تقل عن (300) شهر، وترك العمل الخاضع للنظام .المشترك الذي يعمل في الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وبلغ عمره خمسًا وخمسين سنة أو أكثر، وترك العمل الخاضع للنظام، وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا، وثبت مزاولته هذا النوع من الأعمال بصورة فعلية طوال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه.صدور حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن لمدة ثلاث أشهرأو اكثر أو بقاء المشترك في السجن هذه المدة، وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا وانتهى اشتراكه، فإنه يحق لأفراد عائلته الحصول على المعاش.المشترك المفقود أو الغائب، يعامل معاملة المشترك المتوفى ويستحق أفراد عائلته الصرف.المشترك الذي حدث له عجز غير مهني.الحد الأدنى للصرف في الفقرات أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً، لا يقل عن (1,983.75) ريال.في حال عودة صاحب معاش التقاعد إلى عمل خاضع للنظام فإنه يعامل على النحو الآتي:إذا كان عمره عند العودة إلى العمل أقل من الستين يخضع للنظام إلزاميًّا، ويوقف صرف المعاش.إذا كان عمره عند تاريخ العودة أكبر من ستين ويقل عن خمسة وستين يتم تخييره بين الإعفاء من الاشتراك عن المدة الأخيرة، أو استئناف الاشتراك، وفي حالة الاشتراك إذا كان أجره الذي يحصل عليه من العمل يقل عن متوسط أجره الذي حسب على أساسه هذا المعاش أو أجره الأخير الذي دخل ضمن هذا المتوسط (أيهما أكبر) يؤدى إليه الفرق من المعاش.إذا كان عمره عند العودة (65) سنة فأكثر فلا يخضع للنظام، ويستمر صرف المعاش.• بالنسبة لصاحب معاش العجز غير المهني العائد إلى عمل خاضع للنظام قبل بلوغ سن الستين، فيتم عرضه على اللجنة الطبية المختصة، فإن رأت أنه شُفي فيتم إيقاف معاشه، أما إذا مازال عاجزاً فيتم التعامل معه كصاحب معاش التقاعد العائد إلى عمل يخضع للنظام.إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لصرف المعاش، فإنه يُصرف للمشترك أو أفراد عائلته في حال وفاته تعويض من دفعة واحدة، ويتم حسابها كالآتي:يتم حساب التعويض للفترة قبل 1/1/1422هـ بواقع (6%) من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين وذلك عن كل شهر من أشهر الاشتراك في الستين شهراً الأولى، وبواقع (7%) عن كل شهر يزيد على ذلك.يتم حساب التعويض للفترة بعد 1/1/1422هـ بواقع (10%) من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين وذلك عن كل شهر من أشهر الاشتراك في الستين شهراً الأولى، وبواقع (12%) عن كل شهر يزيد على ذلك.ويتم توزيع قيمة التعويض بالتساوي بين أفراد العائلة.إذا انتقل المشترك إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.إذا كان من المشتغلين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة.إذا كان قد صدر بحقه حكم بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر.إذا كان المشترك قد أسقطت عنه الجنسية السعودية.يجوز للمشترك الذي يعود للعمل الخاضع لأحكام النظام بعد تسلمه تعويض الدفعة الواحدة طبقاً لأحكام النظام الجديد أن يطلب رد هذا التعويض مقابل حساب المدة السابقة ضمن مدة اشتراكه، شريطة أن يرد مبلغ التعويض كاملاً دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته للعمل.