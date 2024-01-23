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عاجل.. طرح 420 ألف وحدة وقطعة أرض وأكثر من مليون ونصف مواطن مستفيد من "سكني"

سكني
برنامج سكني
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أعلن الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان، المهندس أيمن صالح، أن أكثر من مليون ونصف مواطن استفاد من برنامج "سكني"، أحد مبادرات برنامج الإسكان.اضافة اعلان

15 تشريعًا من الهيئة العامة للعقار


وقال إن هناك أكثر من 15 تشريعًا صدر من الهيئة العامة للعقار، علاوة على تنظيم السوق الإيجاري بالمملكة.
وأشار إلى "صناعة التطوير العقاري وتهيئة المطورين لضخ العدد الكير من الوحدات السكنية التي نحتاجها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على مستوى مناطق المملكة".
ولفت الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان إلى أن هناك 750 ألف عقد عقاري تم تمويله، فيما تجاوز إجمالي مبالغ التمويل من الجهات التمويلية 650 مليار ريال.

أعداد المخطات السكنية

وأوضح أن أعداد المخطات السكنية التي طرحت لهذا العام 420 ألف وحدة وقطعة أرض، ونسعى في عام 2025 للوصول إلى تحقيق المنتج اللازم لتحقيق الاستدامة المطلوبية في خلق التوازن بين العرض والطلب في المرحلة الثالثة من 2026 إلى 2030". 

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