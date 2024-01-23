عاجل.. طرح 420 ألف وحدة وقطعة أرض وأكثر من مليون ونصف مواطن مستفيد من "سكني"

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أعلن الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان، المهندس أيمن صالح، أن أكثر من مليون ونصف مواطن استفاد من برنامج "سكني"، أحد مبادرات برنامج الإسكان.
15 تشريعًا من الهيئة العامة للعقار
وقال إن هناك أكثر من 15 تشريعًا صدر من الهيئة العامة للعقار، علاوة على تنظيم السوق الإيجاري بالمملكة.
وأشار إلى "صناعة التطوير العقاري وتهيئة المطورين لضخ العدد الكير من الوحدات السكنية التي نحتاجها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على مستوى مناطق المملكة".
ولفت الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان إلى أن هناك 750 ألف عقد عقاري تم تمويله، فيما تجاوز إجمالي مبالغ التمويل من الجهات التمويلية 650 مليار ريال.
أعداد المخطات السكنيةوأوضح أن أعداد المخطات السكنية التي طرحت لهذا العام 420 ألف وحدة وقطعة أرض، ونسعى في عام 2025 للوصول إلى تحقيق المنتج اللازم لتحقيق الاستدامة المطلوبية في خلق التوازن بين العرض والطلب في المرحلة الثالثة من 2026 إلى 2030".
فيديو | الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان م. أيمن صالح:— الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 23, 2024
- أكثر من مليون ونصف مواطن استفاد من برنامج "سكني"
- 750 ألف العقود العقارية التي تم تمويلها
- مبالغ التمويل من الجهات التمويلية تجاوزت 650 مليار ريال #منتدى_مستقبل_العقار#الإخبارية pic.twitter.com/XCvziIm5uy