عاجل.. ضربات نوعية.. إحباط تهريب وترويج مواد مخدرة في 3 مناطق

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل لترويجه (9.7) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



قطاع الحرث:



منطقة عسير:



التعاون مع الأمن:

