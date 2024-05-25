السبت، 17 ذو القعدة 1445 ، 25 مايو 2024

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عاجل.. ضربات نوعية.. إحباط تهريب وترويج مواد مخدرة في 3 مناطق

المديرية العامة المخدرات
أرشيفية
أ أ
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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل لترويجه (9.7) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.اضافة اعلان

قطاع الحرث:

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (27) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

منطقة عسير:

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية، لتهريبهم (352) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

التعاون مع الأمن:

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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