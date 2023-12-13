عاجل.. ضبط 10 وافدين أثناء عملية تهريب مخدرات كبيرة

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 250 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.





منطقة حائل



التعاون مع الأمن



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كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] ، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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