عاجل.. ضبط مزورَيْن بمطار الملك عبدالعزيز في جدة وهذا ما تم بحقهما

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ضبطت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مسافرَين من الجنسية الأفغانية قدما إلى المملكة لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة بتزوير جوازي سفرهما.

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استكمال الإجراءات النظامية:



واقعة سابقة:



جنسية المسافر:



إصدار جواز السفر:



غرامة تأخير :



هوية مقيم:



خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين



جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي تضبط مسافرَين لمحاولتهما دخول المملكة بطريقة غير مشروعة. pic.twitter.com/OJePYWIyxz December 10, 2023

وأوضحت الجوازات في بيان على منصة "إكس"، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.في وقت سابق، ألقت جوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي القبض على مسافر لمحاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة.وأوضحت في بيان أن المسافر من الجنسية الباكستانية وكان قادما إلى المملكة بغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة.وأضافت أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.في وقت سابق، تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن مدة إصدار جواز السفر الجديد.وقال المستفيد: "خلال كم يوم يصدر جواز السفر جديد دفعت الرسوم والوضع لازال تحت قيد الإجراء".وردا على ذلك، أضافت الجوازات: "تم إيصال جواز السفر خلال 7 أيام عمل من تاريخ إتمام الإجراء".في وقت سابق، تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن غرامة تأخير إصدار هوية المقيم.وأوضحت أنه يتم إصدار هوية مقيم عبر منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل بعد سداد الرسوم.وأضافت: يشترط وجود فحص طبي لتتمكن من إتمام الإجراء، علمًا أنه تفرض غرامة تأخير إصدار هوية مقيم بعد ٩٠ يوم من تاريخ الدخول ٥٠٠ ريال.إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائليةفي وقت سابق، أتاحت المديرية العامة للجوازات، إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة أبشر الكترونيًا توفيراً للوقت والمجهود على المقيمين بالمملكة.ويمكن اتباع خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين عبر منصة أبشر، كما هو موضح أدناه لتمديد التأشيرة إلكترونيا:- الدخول على منصة أبشر، وتسجيل الدخول كمستخدم.- ثم اختيار خدمات من تبويب أفراد الأسرة- أخيرا اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.- يلي ذلك إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بتأشيرة الزيارة.أيضا يمكن تمديد تأشيرة الزيارة أكثر من مرة، على ألا يتعدى مجموع مدد التمديد 6 أشهر أي ما يعادل 180 يوما، ويستثنى من ذلك أصحاب الجنسية السورية.تكون فترة التمديد هي نفسها مدة التأشيرة الأساسية.الشخص الذي يمكنه تقديم طلب تمديد التأشيرة هو صاحب الزيارة فقط.