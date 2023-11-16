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عاجل.. ضبط في اللحظة الأخيرة.. توقيف مسافر بمطار الملك خالد بالرياض

مطار الملك خالد
مطار الملك خالد
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ضبطت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض مسافرًا من الجنسية السورية لمحاولته مغادرة المملكة بوثيقة سفر مزورة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهة المختصة.اضافة اعلان

مغادرة المملكة:


وأوضحت أن المسافر عمد إلى تزوير جواز سفر ومحاولته مغادرة المملكة بوثيقة سفر مزورة.

جوازات حائل تعيد مسافرًا


فب وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنها اتخذت قرارًا عاجلًا ضد أحد المسافرين حاول دخول المملكة بطريقة مخالفة.

وأوضحت أن جوازات مطار حائل الدولي، أعادت مسافرًا من الجنسية الأفغانية.

وأوضحت أن المسافر قدم إلى المملكة لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة بتزوير جواز سفره، وذلك لمخالفته نظام الإقامة سابقًا، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

قرار عاجل بشأن مسافرَين بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز


وقبل أيام، قررت "جوازات" مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، إعادة مسافرَين لمحاولتهما دخول المملكة بطريقة غير مشروعة.

وأكد فرع الجوازات بالمطار، أنه أعاد مسافرين من الجنسية الباكستانية قادمين إلى المملكة لغرض الدخول بشكل غير مشروع.

وبين أن المسافرين عمدا إلى تزوير سماتهما الحيوية، وذلك لمخالفتهما نظامي العمل والإقامة سابقًا، مؤكدًا أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة لتستكمل التحقيقات.



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