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عاجل... ضبط أكثر من 17 ألف في حملات أمنية بجميع مناطق المملكة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
الأمن العام
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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 16/ 5/ 1445 هـ الموافق 30/ 11/ 2023م حتى 22/ 5/ 1445هـ الموافق 6/ 12/ 2023م، عن النتائج التالية:اضافة اعلان

إجمالي المخالفين

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (17257) مخالفًا، منهم (11183) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3765) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2309) مخالفين لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (481) شخصًا (38%) منهم يمنيو الجنسية، و(60%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (62) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

8 متورطين في جريمة مخلة بالشرف

ثالثًا: تم ضبط (8) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (51884) وافداً مخالفًا، منهم (45672) رجلاً، و(6212) امرأة.
خامسًا: تم إحالة (45773) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2394) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9369) مخالفًا.

تحذير الداخلية

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، كما أنها تعد ضمن الجرائم المخلة بالشرف.

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