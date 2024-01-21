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عاجل.. صرف رواتب يناير في هذا الموعد

رواتب - راتب - ريال - وظائف
صرف الراتب يوم 28 يناير
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حددت وزارة المالية، موعد صرف الرواتب لكافة العاملين بالقطاع الحكومي لشهر يناير 2024.
ووفقًا لجدول صرف الرواتب الذي نشرته الوزارة، فإنه من المقرر صرف راتب الشهر الجاري يوم الأحد 28 من يناير الجاري.اضافة اعلان

توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة

يأتي ذلك طبقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2028، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

تبكير أو تأجيل صرف الرواتب في هذه الحالات

وأوضحت وزارة المالية أنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.

مواعيد صرف الرواتب لعام 2024


وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:

يناير

الأحد          28/01/2024

فبراير

الثلاثاء       27/02/2024

مارس


الأربعاء      27/03/2024

أبريل

الأحد          28/04/2024

مايو


الإثنين         27/05/2024

يونيو
الخميس  27/06/2024

يوليو 

الأحد       28/07/2024

أغسطس


الثلاثاء  27/08/2024

سبتمبر

الخميس    26/09/2024

أكتوبر

الأحد    27/10/2024

نوفمبر

الأربعاء    27/11/2024

ديسمبر

الخميس     26/12/2024




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