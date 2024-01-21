عاجل.. صرف رواتب يناير في هذا الموعد

أ أ
حددت وزارة المالية، موعد صرف الرواتب لكافة العاملين بالقطاع الحكومي لشهر يناير 2024.
ووفقًا لجدول صرف الرواتب الذي نشرته الوزارة، فإنه من المقرر صرف راتب الشهر الجاري يوم الأحد 28 من يناير الجاري.
توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولةيأتي ذلك طبقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2028، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.
تبكير أو تأجيل صرف الرواتب في هذه الحالاتوأوضحت وزارة المالية أنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.
مواعيد صرف الرواتب لعام 2024
وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:
ينايرالأحد 28/01/2024
فبرايرالثلاثاء 27/02/2024
مارس
الأربعاء 27/03/2024
أبريلالأحد 28/04/2024
مايو
الإثنين 27/05/2024
يونيو
الخميس 27/06/2024
يوليو الأحد 28/07/2024
أغسطس
الثلاثاء 27/08/2024