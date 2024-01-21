عاجل.. صرف رواتب يناير في هذا الموعد

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حددت وزارة المالية، موعد صرف الرواتب لكافة العاملين بالقطاع الحكومي لشهر يناير 2024.

ووفقًا لجدول صرف الرواتب الذي نشرته الوزارة، فإنه من المقرر صرف راتب الشهر الجاري يوم الأحد 28 من يناير الجاري. اضافة اعلان





توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة



تبكير أو تأجيل صرف الرواتب في هذه الحالات



مواعيد صرف الرواتب لعام 2024



يناير



فبراير



مارس

أبريل



مايو

يوليو



أغسطس

سبتمبر



أكتوبر



نوفمبر



ديسمبر

