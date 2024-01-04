عاجل.. شروط الفحص الطبي لإصدار رخصة القيادة 1445

أ أ



يتطلب استخراج رخصة إجراء بعض الفحوصات الطبية في المراكز الطبية المعتمدة من قبل وزارة الداخلية، كما يتطلب شروطا صحية معينة في طالب الرخصة.



اضافة اعلان

5 مراكز وجهات لإجراء الفحوصات الطبية:

وهناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها، أولا الجهات التي يتم فيها توقيع الكشف :





1- الشؤون الوطنية للخدمات الصحية





2- الشؤون الطبية بالحرس الوطني.





3- جامعة الملك عبد العزيز الإدارة الصحية.





4- إدارة الأمراض الصحية بجازان.





5- مستشفى القوات المسلحة بالخرج.





ثانيا :شروط الفحوصات الطبية التي يجب اجتيازها لاستخراج رخصة قيادة

:





1- يجب التأكد من أن الشخص لا يعاني من أي أمراض عصبية مثل التشنجات والصرع لأن هذا يعرضه ويعرض حياة الجميع للخطر. .



2- إجراء فحص للنظر للتعرف على مدى سلامة قوة البصر لديه وأنه لا يعاني من طول أو ضعف في النظر. .





3- التأكد بأن السائق لا يعاني من أمراض مزمنة للعين أو من عمى ألوان.



4- عمل فحص لمستوى السكر في الدم بالإضافة إلى قياس ضغط الدم والكشف على الأمراض المزمنة مثل أمراض الأعصاب المزمنة وأمراض القلب.





5- التأكد من أن السائق خالي من أي أدوية لها تأثير مخدر كذلك لا يقوم بإدمان المخدرات.



6- التأكد عن طريق فحص الدم من أن الشخص الذي يرغب في استخراج رخصة قيادة خالي من إدمان الكحوليات لأنه إذا اتضح ذلك فإنه يمنع من استخراج رخصة القيادة أو تجديدها.



7- التأكد من أن المتقدم لا يقوم بإجراء أي عمليات جراحية أثناء مدة تتراوح ما بين ثلاث إلى ستة أشهر لأن خلال تلك الفترة يكون الشخص غير قادر على التركيز في القيادة نظرًا للظروف الصحية التي يمر بها لذا يجب التعافي بشكل كامل.



8- التأكد من سلامة المتقدم الجسمية والصحية وذلك من خلال إجراء الفحوصات للدم بالإضافة إلى إجراء أشعة على جميع أعضاء الجسم.



9- إجراء فحص طبي على الشخص الذي يرغب في استخراج رخصة قيادة والذي يكون عمره أقل من 40 عاما وذلك كل 10 سنوات.



10- يجب إجراء فحص النظر مرة كل خمس سنوات للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم مابين 70 إلى 80 عاما.





11- أيضًا يجب إجراء فحص طبي للعين وذلك مرة كل سنتين للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما.





شروط إضافية:





١- يجب تسديد كافة الرسوم المطلوبة مثل رسوم رخصة القيادة بالإضافة إلى رسوم الفحص الطبي.



2- يجب سداد كافة المخالفات المرورية التي عليه.



.3- كذلك يجب أن يكون سليم ومعافى ولا يعاني من أي مرض مزمن ولا يحتاج إلى تناول أي أدوية يجب فحصه بشكل كامل للتأكد من أنه لا يتناول أي أدوية مخدرة.





4- يجب تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة من أجل إجراء الفحص الطبي اللازم لاستخراج رخصة القيادة.

.