الخميس، 22 جمادى الثانية 1445 ، 04 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. شروط الفحص الطبي لإصدار رخصة القيادة 1445

ابشر - رخصة القيادة
رخصة قيادة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يتطلب استخراج رخصة إجراء بعض الفحوصات الطبية في المراكز الطبية المعتمدة من قبل وزارة الداخلية، كما يتطلب شروطا صحية معينة في طالب الرخصة.

اضافة اعلان
5 مراكز وجهات لإجراء الفحوصات الطبية:



وهناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها، أولا الجهات التي يتم فيها توقيع الكشف :

1- الشؤون الوطنية للخدمات الصحية

2- الشؤون الطبية بالحرس الوطني.

3- جامعة الملك عبد العزيز الإدارة الصحية.

4- إدارة الأمراض الصحية بجازان.

5- مستشفى القوات المسلحة بالخرج.


ثانيا :شروط الفحوصات الطبية التي يجب اجتيازها لاستخراج رخصة قيادة

:

1- يجب التأكد من أن الشخص لا يعاني من أي أمراض عصبية مثل التشنجات والصرع لأن هذا يعرضه ويعرض حياة الجميع للخطر. .

2- إجراء فحص للنظر للتعرف على مدى سلامة قوة البصر لديه وأنه لا يعاني من طول أو ضعف في النظر. .


3- التأكد بأن السائق لا يعاني من أمراض مزمنة للعين أو من عمى ألوان.

4- عمل فحص لمستوى السكر في الدم بالإضافة إلى قياس ضغط الدم والكشف على الأمراض المزمنة مثل أمراض الأعصاب المزمنة وأمراض القلب.

5-  التأكد من أن السائق خالي من أي أدوية لها تأثير مخدر كذلك لا يقوم بإدمان المخدرات.

6- التأكد عن طريق فحص الدم من أن الشخص الذي يرغب في استخراج رخصة قيادة خالي من إدمان الكحوليات لأنه إذا اتضح ذلك فإنه يمنع من استخراج رخصة القيادة أو تجديدها. 

7- التأكد من أن المتقدم لا يقوم بإجراء أي عمليات جراحية أثناء مدة تتراوح ما بين ثلاث إلى ستة أشهر لأن خلال تلك الفترة يكون الشخص غير قادر على التركيز في القيادة نظرًا للظروف الصحية التي يمر بها لذا يجب التعافي بشكل كامل.

8- التأكد من سلامة المتقدم الجسمية والصحية وذلك من خلال إجراء الفحوصات للدم بالإضافة إلى إجراء أشعة على جميع أعضاء الجسم.

9- إجراء فحص طبي على الشخص الذي يرغب في استخراج رخصة قيادة والذي يكون عمره أقل من 40 عاما وذلك كل 10 سنوات. 

10- يجب إجراء فحص النظر مرة كل خمس سنوات للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم مابين 70 إلى 80 عاما.

11- أيضًا يجب إجراء فحص طبي للعين وذلك مرة كل سنتين للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما.

شروط إضافية:


١-  يجب تسديد كافة الرسوم المطلوبة مثل رسوم رخصة القيادة بالإضافة إلى رسوم الفحص الطبي. 

2- يجب سداد كافة المخالفات المرورية التي عليه.

.3- كذلك يجب أن يكون سليم ومعافى ولا يعاني من أي مرض مزمن ولا يحتاج إلى تناول أي أدوية يجب فحصه بشكل كامل للتأكد من أنه لا يتناول أي أدوية مخدرة.

4- يجب تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة من أجل إجراء الفحص الطبي اللازم لاستخراج رخصة القيادة.
.

اقرأ أيضا

عاجل.. أهم 10.. صدور موافقة كريمة من خادم الحرمين وتنبيه مهمة من حساب المواطن بشأن هذه الرسالة

توضيح من التأمينات بشأن موعد صرف دعم ساند

يعمل بالقطاع العسكري ويسكن مع والده هل يمكنه التسجيل في حساب المواطن؟

تفاصيل الإطاحة بـ 8 متهمين في عمليات نصب واحتيال مالي بالرياض (فيديو)

عاجل.. لحظة مداهمة مصنع مخالف بالمنطقة الشرقية.. ومفاجأة بشأن ما عثر عليه

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزير المالية محمد الجدعان 6:34 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

وزير المالية: العام الجاري سينتهي بإنفاق رأس مالي يتجاوز الـ 200 مليار ريال

WhatsApp Image 2023-12-06 at 5.10.32 PM 6:18 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

"الإرشاد الزراعي" يكشف سبب تشقق ثمار الحمضيات

ولى العهد السعودي 5:13 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

بعد إعلان ميزانية عام 2024م .. ولي العهد: نمضي لمستقبل أفضل يليق بمكانة المملكة

WhatsApp Image 2023-12-05 at 10.19.16 PM 11:34 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

خطوات تجديد الإقامة أون لاين عبر منصة "مقيم"

اقرأ أيضا

امطار - حائل - تبوك - الحدود الشمالية
9:55 م الأربعاء، 03 يناير 2024

إنذار أحمر على الحدود الشمالية.. وتحذير للمنطقة الشرقية

احكام
9:34 م الأربعاء، 03 يناير 2024

هل يمكن تغيير مسار معاملة من تعديلات شكلية إلى طلب تملك جديد؟ إحكام توضح

Capture
9:10 م الأربعاء، 03 يناير 2024

بالفيديو.. مدني الرياض يخمد حريقاً في مصنع

ديوان المظالم
9:00 م الأربعاء، 03 يناير 2024

أول المباني النموذجية.. افتتاح مجمع محاكم ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:23 ص الخميس، 04 يناير 2024

الخميس 22 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

ابشر - رخصة القيادة
1:02 ص الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. شروط الفحص الطبي لإصدار رخصة القيادة 1445

Capture
12:30 ص الخميس، 04 يناير 2024

انهيارات صخرية بعد هطول الأمطار على طريق جبل منجد في هروب جازان

منصة جدارات
12:01 ص الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. خطوات الاستعلام عن نقاط المفاضلة في منصة جدارات 1445

ا
11:52 م الأربعاء، 03 يناير 2024

بيان أمني بضبط مواطنين ظهرا في فيديو يطلقان أعيرة نارية في الهواء

حقائق-لم-تكن-تعرفها-عن-تاريخ-الخطوط-الجوية-السعودية
11:34 م الأربعاء، 03 يناير 2024

طريقة ورابط التقديم في وظائف الخطوط الجوية السعودية