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عاجل.. شرط جديد للموافقة على إغلاق ملف منشأة في وزارة الموارد البشرية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أرشيفية
أ أ
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كشفت منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن شرط الموافقة على إغلاق ملف المنشأة في الوزارة.

عدم وجود سجل تجاري نشط:اضافة اعلان

وأوضحت "قوى" أن على أصحاب المنشآت عند رغبتهم إغلاق ملف المنشأة في الوزارة، ضرورة عدم وجود سجل تجاري نشط على ملف المنشأة، (بعد أن كان يشترط سابقاً شطب ملف العمل أولاً، ثم شطب السجل التجاري).
ووفقاً للتعديلات الحديثة، أصبح إغلاق ملف المنشأة يسبق شطب السجل التجاري، وتتم عملية شطب السجل في المرحلة التالية من إغلاق ملف المنشأة.

شروط "قوى" لإغلاق ملف المنشأة:


واشترطت المنصة لإغلاق ملف المنشأة، ضرورة الانتهاء من 11 شرطاً لإغلاق المنشأة متمثلة في:
1- عدم وجود موظفين على رأس العمل في المنشأة.
2- لا توجد تأشيرات غير مستخدمة.
3- لا توجد طلبات نقل خدمة قيد الإجراء.
4- لا توجد عقود عمل سارية.
5- لا توجد عقود سارية في أجير.
6- لا توجد مديونيات رخص عمل.
7- لا توجد مخالفات على المنشأة.
8- لا توجد قضايا على المنشأة.
9- لا توجد ملاحظات على المنشأة.
10- لا توجد فاتورة مجمعة غير مسددة.
11- هذا إضافة إلى الشرط المستحدث لا يوجد سجل تجاري نشط على المنشأة.

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