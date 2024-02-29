الخميس، 19 شعبان 1445 ، 29 فبراير 2024

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عاجل.. شرط القبول الاستثنائي بالجامعات لمستفيدي الضمان الاجتماعي

جامعة الملك سعود
يشترط تقديم مشهد الضمان للالتحاق بالجامعات
أ أ
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يتمتع مستفيدو الضمان الاجتماعي بخمس خدمات تعليمية، من بينها القبول الاستثنائي بالجامعات.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "يتم القبول الاستثنائي الجامعي لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال الجامعات حسب ما تقرره إدارة الجامعة والمتاح لديهم.

وتابعت: وذلك بتخصيص عدد محدد من المقاعد لأبناء المستفيدين خلال فترة القبول الإلحاقي، باشتراط تقديم مشهد الضمان للجامعة وفق سياساتهم الخاصة".اضافة اعلان


الخدمات التعليمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وإلى جانب القبول الاستثنائي بالجامعات، تشمل الخدمات التعليمية المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، الآتي: 
دعم الحقيبة المدرسية 
الإعفاء من رسوم اختبارات قياس
النقل المدرسي
اشتراط استيفاء متطلبات التعليم لاستحقاق المعاش 
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
- الإقامة الدائمة في المملكة.
- استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
- الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
- أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
- استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
- عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي
يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
- التأكيد على البيانات المدخلة.
- إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.




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