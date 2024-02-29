عاجل.. شرط القبول الاستثنائي بالجامعات لمستفيدي الضمان الاجتماعي

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يتمتع مستفيدو الضمان الاجتماعي بخمس خدمات تعليمية، من بينها القبول الاستثنائي بالجامعات.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "يتم القبول الاستثنائي الجامعي لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال الجامعات حسب ما تقرره إدارة الجامعة والمتاح لديهم.

وتابعت: وذلك بتخصيص عدد محدد من المقاعد لأبناء المستفيدين خلال فترة القبول الإلحاقي، باشتراط تقديم مشهد الضمان للجامعة وفق سياساتهم الخاصة".





حياك الله ،

يتم القبول الاستثنائي الجامعي لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال الجامعات حسب ما تقرره إدارة الجامعة والمتاح لديهم،

وذلك بتخصيص عدد محدد من المقاعد لأبناء المستفيدين خلال فترة القبول الإلحاقي، باشتراط تقديم مشهد (cont) وعليكم السلامحياك الله ،يتم القبول الاستثنائي الجامعي لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال الجامعات حسب ما تقرره إدارة الجامعة والمتاح لديهم،وذلك بتخصيص عدد محدد من المقاعد لأبناء المستفيدين خلال فترة القبول الإلحاقي، باشتراط تقديم مشهد (cont) https://t.co/KGoIhRN4m9 February 28, 2024

الخدمات التعليمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي



وإلى جانب القبول الاستثنائي بالجامعات، تشمل الخدمات التعليمية المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، الآتي:دعم الحقيبة المدرسيةالإعفاء من رسوم اختبارات قياسالنقل المدرسياشتراط استيفاء متطلبات التعليم لاستحقاق المعاششروط استحقاق الضمان الاجتماعي- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.- استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.- الإقامة الدائمة في المملكة.- استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.- الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.- أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.- استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.- عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعييمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.- إنشاء حساب جديد.- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.- التأكيد على البيانات المدخلة.- إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.