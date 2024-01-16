عاجل.. شرطة الرياض تقبض على 4 أشخاص قاموا بهذا الأمر في حافلة متوقفة

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ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، القبض على (4) أشخاص لصعودهم حافلة متوقفة بعد انتهاء مهمتها بمدينة الرياض وسرقة ما بداخلها. اضافة اعلان





شرطة الرياض تقبض على 4 أشخاص



سرطة الرياض تقبض على 3 مواطنين



القبض على متحرش في الرياض



وتم توثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.وفي وقت سابق، أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على 3 مواطنين ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية.وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وأنه جاري القبض على مشاركين آخرين.في وقت سابق، قبضت شرطة منطقة الرياض على وافد من الجنسية المصرية ظهر في محتوى مرئي يتحرش بفتاة أثناء نقلها في مركبة.وأكدت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.