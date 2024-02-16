عاجل.. شرطة الرياض تطيح بـ 8 أفراد ظهروا في محتوى مرئي وهم يرتكبون هذا الفعل المشين

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ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض 8 أشخاص، ظهروا في مقطع مرئي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة جماعية بينهم في مكان عام.





القبض على 8 أشخاص بسبب مشاجرة



إحباط تهريب 320 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر



القبض على 6 مهربين من الجنسية اليمنية



ضبط شخص لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين



جاء ذلك على صفحة شرطة الرياض في "إكس"، وقالت الشرطة إنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.واستمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم الجمعة هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.وفي منطقة جازان أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب 320 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.وفي عسير، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه 11 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.