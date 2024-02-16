الجمعة، 06 شعبان 1445 ، 16 فبراير 2024

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عاجل.. شرطة الرياض تطيح بـ 8 أفراد ظهروا في محتوى مرئي وهم يرتكبون هذا الفعل المشين

الامن العام1
شرطة الرياض
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ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض 8 أشخاص، ظهروا في مقطع مرئي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة جماعية بينهم في مكان عام.اضافة اعلان

القبض على 8 أشخاص بسبب مشاجرة

جاء ذلك على صفحة شرطة الرياض في "إكس"، وقالت الشرطة إنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
واستمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم الجمعة هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.

إحباط تهريب 320 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

وفي منطقة جازان أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب 320 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

القبض على  6 مهربين من الجنسية اليمنية

وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ضبط شخص لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين

وفي عسير، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه 11 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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