عاجل.. شخص قدم اعتراضا على حساب المواطن ويحاول إلغاءه.. كيف يتم ذلك؟

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تفاعل حساب "خدمة المستفيدين" التابع لبرنامج حساب المواطن مع سؤال أحد الأشخاص بشأن كيفية إلغاء اعتراض تم تقديمه في حساب المواطن.





كيفية إلغاء اعتراض على حساب المواطن؟ اضافة اعلان





المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



تسجيل الدخول للموقع:



وقال المستفيد في سؤاله عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس":تم التقديم على حساب المواطن ورفضني لأني غير مؤهل لوجود سجل تجاري وعملت اعتراض بالغلط وتم تقديم الاعتراض وما أعرف كيف ألغي الاعتراض.وأضاف: "لا يمكن إلغاء الاعتراض أو التعديل عليه ،والرجاء الإنتظار سيتم الرد على الإعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن ، نسعد بخدمتك".1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:1- الدخول على موقع حساب المواطن.2- يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:3- -رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن.يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.