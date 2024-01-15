الإثنين، 03 رجب 1445 ، 15 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. شخص قدم اعتراضا على حساب المواطن ويحاول إلغاءه.. كيف يتم ذلك؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تفاعل حساب "خدمة المستفيدين" التابع لبرنامج حساب المواطن مع سؤال أحد الأشخاص بشأن كيفية إلغاء اعتراض تم تقديمه في حساب المواطن.

كيفية إلغاء اعتراض على حساب المواطن؟اضافة اعلان


وقال المستفيد في سؤاله عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس":تم التقديم على حساب المواطن ورفضني لأني غير مؤهل لوجود سجل تجاري وعملت اعتراض بالغلط وتم تقديم الاعتراض وما أعرف كيف ألغي الاعتراض.

وأضاف: "لا يمكن إلغاء الاعتراض أو التعديل عليه ،والرجاء الإنتظار سيتم الرد على الإعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن ، نسعد بخدمتك".

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
1- الدخول على موقع حساب المواطن.
2- يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
3- -رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.

تسجيل الدخول للموقع:

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها. 

اقرأ أيضا

إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من السموم في عسير

لماذا تتجمع قرود البابون في بعض مناطق المملكة؟ (فيديو)

الأمير سعود بن نهار يطمئن على صحة أسرتين تعرض منزلهما لحريق بالطائف

عاجل.. إحكام: 6 متطلبات للتقديم لاستكمال إجراءات صكوك الاستحكام

عاجل.. أهم 10.. وفاة طالب سقط من سطح المدرسة بمكة وتنفيذ حكم الشرع في قاتل مقيمين بالقصيم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 2:38 ص الجمعة، 12 يناير 2024

متى يتم الرد على الاعتراضات في حساب المواطن؟ .. وخطوات مهمة لتجنب وقف الدعم مستقبلا

حساب المواطن - ريال 12:49 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

بعد إيداع دفعة يناير .. حساب المواطن : الدعم مستمر حتى هذا الموعد

حساب المواطن 12:27 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

"دعوات بالخير والبركة".. ردود فعل واسعة بعد إيداع دفعة يناير في حساب المواطن

حساب المواطن 7:04 م السبت، 16 ديسمبر 2023

عاجل.. 3 حالات لا تتطلب تحديث البيانات في حساب المواطن

اقرأ أيضا

حرس الحدود
9:55 م الأحد، 14 يناير 2024

إحباط تهريب كميات كبيرة من السموم في الدائر بجازان

حريق منزل - حريق - الدفاع المدني -- التدفئة -
9:32 م الأحد، 14 يناير 2024

إصابات وحالة وفاة وأضرار مادية إثر حريق بمحطة وقود في تبوك

هيئة تقويم التعليم
9:04 م الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. تقويم التعليم توضح تفاصيل خدمة عدم القدرة على التسجيل للاختبارات بسبب العمر

مساند
8:03 م الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم من منصة مساند بشأن استقدام العمالة من الهند

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

تيك توك
3:50 ص الإثنين، 15 يناير 2024

3 مشاكل مدمرة.. كيف تقلل من استخدام أطفالك لتطبيق تيك توك؟

حساب المواطن
3:01 ص الإثنين، 15 يناير 2024

عاجل.. شخص قدم اعتراضا على حساب المواطن ويحاول إلغاءه.. كيف يتم ذلك؟

حساب المواطن
2:00 ص الإثنين، 15 يناير 2024

عاجل.. مؤهل في حساب المواطن ونزلت له دفعة يناير ولم يتم إيداعها بالحساب البنكي.. ماذا يفعل؟

مواقيت الصلاة
1:20 ص الإثنين، 15 يناير 2024

الإثنين 3 رجب.. أهالي هذه المدينة أول من يصلون العشاء

وزير الخارجية
1:19 ص الإثنين، 15 يناير 2024

وزير الخارجية يصل دافوس لترؤس وفد المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي

إيجار
1:15 ص الإثنين، 15 يناير 2024

عاجل.. رسميًا.. بدء سريان قرار سداد عقود الإيجار السكني عبر منصة إيجار