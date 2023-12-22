عاجل.. سيول ورياح متربة على مكة والمدينة وهذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

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سيول وبرد ورياح متربة على 8 مناطق



تكون الضباب



حركة الرياح على البحر الأحمر



ارتفاع الموج وحالة البحر



حركة الرياح على الخليج العربي



ارتفاع الموج وحالة البحر



وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي.وشمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.