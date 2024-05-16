عاجل.. سيارتي عليها أقساط.. هل أستطيع السفر بها إلى خارج المملكة؟ "الزكاة والضريبة" توضح

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أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، توضيحًا مهمًا بشان السفر بسيارة عليها أقساط.





هل أستطيع السفر بسيارة عليها أقساط إلى خارج المملكة؟



وعليكم السلام

عزيزي العميل، يلزم أن تكون رخصة سير المركبة ورخصة القيادة سارية المفعول حين عبور المنفذ الجمركي، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها أو وجود تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة — اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) May 16, 2024

إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية



إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل



شروط الاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات"



وأوضح حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة إكس، أنه يلزم أن تكون رخصة سير المركبة ورخصة القيادة سارية المفعول حين عبور المنفذ الجمركي.وأضاف أنه يشترط أيضًا أن يكون قائد المركبة هو مالكها، أو وجود تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة.جاء ذلك خلال رد الحساب على سائل يستفسر عن السفر خارج المملكة بسيارة عليها أقساط لم تُسدد.يأتي هذا في وقت دعت فيه الهيئة، جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، والتي تنتهي في 30 يونيو القادم 2024م.وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، وأن يتم تقديـم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، وسـداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات الضريبية المسـتحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.