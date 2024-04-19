عاجل.. سلاح وأموال مجهولة.. تفاصيل عملية ضبط تشكيل عصابي في عسير

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أعلنت
شرطة منطقة عسير أنها تمكنت من القبض على تشكيل عصابي أجنبي ارتكب عددًا من
المخالفات.
تفاصيل
عملية ضبط 13 إثيوبيًا في عسيروأوضح
حساب الأمن العام في منصة إكس، أنه تم ضبط 13 شخصًا من الجنسية الإثيوبية؛
لحيازتهم سلاحًا ناريًا وأموالًا مجهولة المصدر، ومخالفة نظام البيئة.
القبض
على المتهمين بعد ظهورهم في محتوى مرئيوأوضح
المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، أن المتهمين، وهم 4 مخالفين لنظام أمن الحدود و9
مقيمين، ظهروا في محتوى مرئي بيّن حيازتهم سلاحًا ناريًا وأموالاً مجهولة المصدر.
المخالفون أضرموا النار في أراضي الغطاء النباتيوأضاف
أن المخالفين أضرموا النار في أراضي الغطاء النباتي بالمخالفة لنظام البيئة، مؤكدًا
أنه جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.
📹 | شرطة منطقة عسير تقبض على (13) شخصًا من الجنسية الإثيوبية لحيازتهم سلاحًا ناريًا وأموالًا مجهولة المصدر ومخالفة نظام البيئة. pic.twitter.com/2qyngbTnu2— الأمن العام (@security_gov) April 19, 2024