عاجل.. سلاح وأموال مجهولة.. تفاصيل عملية ضبط تشكيل عصابي في عسير

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أعلنت شرطة منطقة عسير أنها تمكنت من القبض على تشكيل عصابي أجنبي ارتكب عددًا من المخالفات.





تفاصيل عملية ضبط 13 إثيوبيًا في عسير



القبض على المتهمين بعد ظهورهم في محتوى مرئي



المخالفون أضرموا النار في أراضي الغطاء النباتي



📹 | شرطة منطقة عسير تقبض على (13) شخصًا من الجنسية الإثيوبية لحيازتهم سلاحًا ناريًا وأموالًا مجهولة المصدر ومخالفة نظام البيئة. pic.twitter.com/2qyngbTnu2 April 19, 2024

وأوضح حساب الأمن العام في منصة إكس، أنه تم ضبط 13 شخصًا من الجنسية الإثيوبية؛ لحيازتهم سلاحًا ناريًا وأموالًا مجهولة المصدر، ومخالفة نظام البيئة.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، أن المتهمين، وهم 4 مخالفين لنظام أمن الحدود و9 مقيمين، ظهروا في محتوى مرئي بيّن حيازتهم سلاحًا ناريًا وأموالاً مجهولة المصدر.وأضاف أن المخالفين أضرموا النار في أراضي الغطاء النباتي بالمخالفة لنظام البيئة، مؤكدًا أنه جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.