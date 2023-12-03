عاجل.. سفارة المملكة بالفلبين تحذر المواطنين من الهزات الارتدادية

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أصدرت سفارة المملكة بالفلبين، تنبيهًا عاجلًا لجميع المواطنين المتواجدين جنوب البلاد.





هزّات ارتدادية مستمرة ناتجة عن الزلزال اضافة اعلان



التحذير من تسونامي جراء الزلزال



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها تدعو المواطنين المتواجدين جنوب البلاد إلى أخذ الحيطة والحذر.وبينت في بيان لها: "تحذر السفارة المواطنين المتواجدين في جنوب الفلبين بأخذ الحيطة والحذر من الهزّات الارتدادية المستمرة الناتجة عن الزلزال الذي ضرب محافظة سوريجاو الجنوبية في جزيرة مينداناو مساء أمس السبت 2023/12/02م بقوة 7.6 درجات، ومتابعة ما يصدر من السفارة والجهات المختصة الفلبينية".وشددت على جميع المواطنين عند حصول أية طوارئ ضرورة الاتصال بأرقام السفارة.وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع على بعد 41 كلم شرق بلدة برشلونة الواقعة في المحافظة، وعلى عمق 63 كلم.فيما لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، وحذّرت السلطات المحلية من "تسونامي" وحضّت سكان المناطق الساحلية على مغادرتها.

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