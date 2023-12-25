عاجل.. سحب ممطرة ورياح وضباب على الرياض ومعظم مناطق المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، بأن السماء تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة.
سحب ممطرة على 6 مناطقوأضاف المركز أن هذه الحالة يتخللها تشكيلات من السحب
الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الرياض،
الشرقية، جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
تكوّن الضباب على 9 مناطقفي حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك
المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار التقرير
إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30
كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.