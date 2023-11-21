عاجل.. رياح شديدة على منطقة المدينة حتى 6 مساءً

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نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من رياح
شديدة على منطقة المدينة المنورة.
وقال المركز إن تأثيرات هذه الرياح تشمل تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.
سرعة الرياحوأضاف أن الرياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم / ساعة،
على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص وخيبر.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
أمطار متوسطةكما نبه المركز من أمطار متوسطة على منطقة المدينة
المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط
البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظة المهد.
الإنذار الأصفر - #منطقة_المدينة_المنورة - #الحناكية #العلا ...+2— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) November 20, 2023
للتفاصيل https://t.co/VFo3BUJGCS #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/AZ4nW2Lr9b