عاجل.. رياح شديدة على منطقة المدينة حتى 6 مساءً

أ أ

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة.

وقال المركز إن تأثيرات هذه الرياح تشمل تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. اضافة اعلان





سرعة الرياح



أمطار متوسطة



وأضاف أن الرياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم / ساعة، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص وخيبر.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.كما نبه المركز من أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظة المهد.