عاجل.. رسميًا.. الإعلان عن موعد صرف رواتب التأمينات لشهر مايو

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات، موعد صرف الرواتب للعملاء في نظام التأمينات لشهر مايو الجاري.

وقالت ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "يتم صرف المستحقات لمستفيدي نظام التأمينات في الأول من كل شهر ميلادي، فإذا وافق يوم الجمعة يتم صرف المستحقات في يوم الخميس، وأما إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المستحقات في يوم الأحد".

يشار إلى أن الأول من يونيو يوافق يوم السبت، وهو يوم عطلة أسبوعية في البنوك بالمملكة، وهو ما يعني أنه سيتم صرف الرواتب في اليوم التالي: الأحد.



حياك الله ,



يتم صرف المستحقات لمستفيدي نظام التأمينات في الأول من كل شهر ميلادي، فإذا وافق يوم الجمعة يتم صرف المستحقات في يوم الخميس وأما إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المستحقات في يوم الأحد.



نسعد بخدمتك — العناية بالعملاء (@GosiCare) May 13, 2024

شروط استحقاق صرف التأمينات الاجتماعية



الاستعلام عن معاش التأمينات



أفراد عائلة المتوفى المستحقين للمعاش لعملاء نظام التامينات



يشترط للتقدم بطلب الحصول على استحقاق التأمينات الاجتماعية:-على المتقدم لا يتعدى عمره عن 60 عامًا.-عدم ممارسة أي عمل يخضع لنظام العمل.-يجب أن تكون مدة الاشتراك في التأمينات لا تقل عن 120 شهرًا.-إذا كان المتقدم بلغ 60 عامًا، يمكن إضافة مدة تكميلية حتي 120 شهرًافيما يلي خطوات الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية:-ادخل الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.-قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.-انقر على تبويب الخدمات الإلكترونية.-قم بالنقر على اختيار الاستعلام عن راتب التقاعد.-أدخل رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق.- ستظهر لك التفاصيل المتعلقة بالراتب.ووفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن أفراد عائلة المتوفى المستحقين للمعاش لعملاء نظام التامينات، هم:- أرملة أو أرامل المشترك المتوفي وتستفيد المطلقة طلاقًا رجعيًا متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق.- أرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزا عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزا حكما إذا تجاوز الـ60 من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.- أب وأم المشترك المتوفي اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ويشترط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل.- جد وجدة المشترك المتوفي اللذان كانا تحت إعانته حتى تاريخ وفاته بذات شروط استحقاق الأب والأم.- إخوة وإخوات المشترك المتوفي الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.- أبناء وبنات ابن المشترك الذي توفى أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.- أبناء المشترك المتوفي الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة حتى إكمال هذا السن، ويمدد سن الاستحقاق إلى 26 إذا كانوا يكملون دراستهم والملتحقين بعمل يحق لهم الجمع بين الأجر والمعاش في حدود الـ3 آلاف ريال سعودي، ولا يشترط أي حد لسن العاجزين منهم.- بنات المشترك المتوفى أيًا كان عمرهم حتى زواجهن، والملتحقات بعمل يحق لهن الجمع بين الأجر والمعاش في حدود الـ3 آلاف ريال.