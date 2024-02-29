عاجل.. درجة الحرارة 3 تحت الصفر.. الأرصاد: موجة باردة تضرب شمال المملكة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة باردة على منطقة الحدود الشمالية، تشمل تأثيراتها تكوّناً للصقيع.



موجة باردة على الحدود الشمالية:

درجات الحرارة العظمى:

درجات الحرارة الصغرى:

أمطار غزيرة ورياح:

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

كما تشمل انخفاضاً في درجات الحرارة من (صفر م إلى 3 م تحت الصفر) على محافظة طريف وحزم الجلاميد.وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 2 بعد منتصف الليل، وتستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 8 من صباح الغد.وقبل ساعات أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35 في مكة المكرمة والقنفذة، وأقلها صفر مئوي بمحافظة القريات شمال المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 34 في جدة، و32 في القنفذة وينبع، و31 في وجازان، و25 في المدينة المنورة، و18 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:القريات 4، وأبها 5، ووطريف وخميس مشيط ونجران 6، زبيشة 7، وتبوك والجوف 8، والرياض والأحساء والدوادمي ووادي الدواسر 9 درجات مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.