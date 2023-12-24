الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

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عاجل.. دخل الممكة بطريقة ماكرة .. توقيف مسافر في مطار الطائف وهذه جنسيته

مطار الطائف الدولي - ارشيف الصور
مطار الطائف الدولي - ارشيف الصور
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تمكنت إدارة الجوازات بمطار الطائف من ضبط مسافر قدم إلى المملكة لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة.

جوازات مطارات الطائف تضبط مسافرا حاول دخول المملكة بطريقة غير مشروعة:اضافة اعلان


وأوضحت أن المسافر من الجنسية الباكستانية وقدم إلى المملكة لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة بتحريف بصمات الأصابع أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

جوازات مطار الملك خالد الدولي تضبط مسافرا من الجنسية السورية:


في وقت سابق، ضبطت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض مسافرًا من الجنسية السورية لمحاولته مغادرة المملكة بوثيقة سفر مزورة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهة المختصة.

وأوضحت أن المسافر عمد إلى تزوير جواز سفر ومحاولته مغادرة المملكة بوثيقة سفر مزورة.

جوازات حائل تعيد مسافرًا


أيضا أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنها اتخذت قرارًا عاجلًا ضد أحد المسافرين حاول دخول المملكة بطريقة مخالفة.

وأوضحت أن جوازات مطار حائل الدولي، أعادت مسافرًا من الجنسية الأفغانية.

وأوضحت أن المسافر قدم إلى المملكة لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة بتزوير جواز سفره، وذلك لمخالفته نظام الإقامة سابقًا، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

قرار عاجل بشأن مسافرَين بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز


وقبل أيام، قررت "جوازات" مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، إعادة مسافرَين لمحاولتهما دخول المملكة بطريقة غير مشروعة.

وأكد فرع الجوازات بالمطار، أنه أعاد مسافرين من الجنسية الباكستانية قادمين إلى المملكة لغرض الدخول بشكل غير مشروع.

وبين أن المسافرين عمدا إلى تزوير سماتهما الحيوية، وذلك لمخالفتهما نظامي العمل والإقامة سابقًا، مؤكدًا أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة لتستكمل التحقيقات.

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