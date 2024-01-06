عاجل.. خطوات ورابط سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى

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كشفت منصة إيجار عن الخطوات الصحيحة التي يمكن للمستأجر, إتباعها من أجل تسديد دفعات الإيجار، وذلك من خلال إستخدام بطاقة مدي البنكية.





خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدي:





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وبحسب ما أفادته منصة إيجار, فإن خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدي, تتمثل فيما يلي:1- الدخول علي لوحة المعلومات أو قائمة المالية في شبكة إيجار.2 - إختيار العقد من القائمة الجانبية.3 - الضغط على “إجراء دفعة”.4 - علي أثر ذلك سيتم الإنتقال إلى صفحة الدفع بها إجمالي المبلغ المستحق.5 - إدخال المبلغ المطلوب دفعه وتأكيد الطلب.6 - تسجيل بيانات بطاقة “مدي” وإختيار “الدفع الآن”.رابط سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجريمكن سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر, عبر منصة إيجار , من خلال هذا الرابط ( إضغط هنا).

في وقت سابق، قالت الهيئة العامة للعقار، إنه سيتم ابتداء من ١٥ يناير حصر دفع الإيجار للعقود السكنية من خلال القنوات الرقمية تدريجيًّا.





هيئة العقار تبدأ حصر دفع الإيجار للعقود السكنية





وأوضحت الهيئة أنه لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج القنوات الرقمية في «إيجار».





وأضافت: القنوات الرقمية للدفع هي «مدى» و«سداد» باستخدام رقم المفوتر 153، متابعة: قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.



