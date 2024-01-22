الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. خطوات ورابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية 1445

الرخصة المهنية
اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، فتح باب التسجيل في الاختبار "التربوي العام" للرخص المهنية للوظائف التعليمية، الذي يستمر حتى 19 مارس 2024م، وذلك ضمن الدورة الرابعة لهذه الاختبارات التي ستقام في الربع الأول من العام 2024م.اضافة اعلان

فترة الاختبارات للرخصة المهنية

وسيطبق الاختبار على المتقدمين والمتقدمات خلال الفترة من 22 - 23 مارس 2024م.
وتستهدف الاختبارات المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، وكذلك الراغبين في التقديم على الوظائف التعليمية في القطاعين العام والخاص في المملكة.
وطبقت الهيئة اختبارات الرخصة المهنية في (3) دورات ابتداءً من عام 2021م حتى 2023م.
وبلغت نسبة المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية الذين حققوا اشتراطات الرخصة المهنية (56%).
ويبلغ عددهم أكثر من 286 ألف معلم ومعلمة، بينما بلغ عدد الذين أصدروا الرخصة أكثر من 154 ألف معلم ومعلمة في المدارس الحكومية.
وستعقد الدورة الخامسة لهذه الاختبارات بنوعيها (الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي) في الربع الرابع من العام 2024م، وستُعلن مواعيد الاختبارات والتسجيل فيها لاحقًا.

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

تتمثل خطوات التسجيل لاختبار الرخصة المهنية التربوي العام للمعلمين والمعلمات في الآتي:
الدخول إلى الموقع الرسمي لمركز التقويم والقياس (من هنا)
تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال ملء البيانات المطلوبة.
الدخول إلى أيقونة الخدمات الظاهرة في الشاشة الرئيسية.
الضغط على خيار الحصول على الرخصة المهنية.
أدخل كافة البيانات المطلوبة للحصول على الرخصة المهنية.
رفع كافة المستندات المطلوبة للحصول على الرخصة.
الضغط على إرسال الطلب.


شروط الرخصة المهنية 

تشمل متطلبات الرخصة المهنية:
الحصول على المؤهل المناسب.
استيفاء سنوات الخبرة اللازمة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية وفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية.
توفر اختبارات مهنية سارية الصلاحية (الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي).
تحقيق الدرجة المطلوبة لكل مستوى كما هو مبين في وثيقة ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية.

الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

تعدُ الرخصة المهنية للمعلمين، التي تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب، وثيقة تثبت أن حاملها يحقق معايير وضوابط محددة لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات ومُدة زمنية محددة.

اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

ويتطلب الحصول على الرخصة المهنية اجتياز اختبارين تم بناؤهما لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، وهما الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي، في (38) تخصّصًا.
وتنقسم الاختبارات إلى نوعين، وهما:
أولاً: اختبار تربوي عام: ويكون هذا للجميع من دون استثناء.
ثانيًا: الاختبار التخصصي: ويتناول مفاهيم التخصص ومكوناته، ويصل عدد التخصصات التي تعتمدها الهيئة اليوم إلى 38 تخصص.
ويغطي الاختبار العام المجالات التالية:
المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية
المجال الثاني: المعرفة المهنية
المجال الثالث: الممارسة المهنية
ويندرج تحت هذه المجالات عدد من المعايير الرئيسة هي:
- الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطية، وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية.
- التطوير المهني المستمر.
- التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع.
- الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية.
- المعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمه.
- المعرفة بطرق التدريس العامة.
- التخطيط للتدريس وتنفيذه.
- تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم.


الاختبارات التخصصية:

تتباين المجالات في التخصصات وفقًا لها، ويبلغ عدد التخصصات في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (36) تخصصًا.

رسوم الاختبار

رسوم اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية الاختبار التربوي (العام) 100 ريال، والاختبار (التخصصي) 100 ريال.

مدة سريان اختبار الرخصة المهنية 

تعد الرخصة المهنية سارية لمدة  خمس سنوات ميلادية من تاريخ إعلان النتيجة.
كما يُعدُّ الترخيص المهني من الممارسات المتبعة عالميًا لضمان وضبط جودة الممارسين في المجالات ذات الأهمية والأولوية مثل مجال التعليم، كما تُعدُّ الرخصة المهنية -أيضًا- مدخلًا للتطوير والتقدم المهني، وممكنًا من ممكناته.

قنوات التواصل مع هيئة تقويم التعليم والتدريب

ويمكن لجميع المتقدمين والمتقدمات الاستفادة من قنوات الهيئة الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الإلكتروني على موقع الهيئة، وحساب العناية بالمستفيدين على منصة إكس "X" Eteccare، وذلك للحصول على الخدمات المساندة والإجابة عن جميع الاستفسارات.

اقرأ أيضا

تشمل البوابة الإلكترونية وتطبيق الجوال.. ننشر التغييرات الجديدة لحساب المواطن

إجراء عاجل.. "التجارة" تُفاجئ مقيما آسيويا يزاول هذا النشاط في الرياض

3 مراحل.. إطلاق مشروع دراسة أسواق النفع العام والمسالخ في مناطق المملكة

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان مكة و3 مناطق من أمطار ورياح وصواعق رعدية لـ 9 مساءً

الخضيري يُحذر: أمور خطيرة تؤدي للاختناق بوسائل التدفئة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

أخبار السعودية
2:35 م الإثنين، 22 يناير 2024

أخبار السعودية.. طريقة تقسيط المستحقات الضريبية وتعويض العامل المنزلي

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل
2:20 م الإثنين، 22 يناير 2024

وزير الخارجية يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: المدنيون هم من يدفعون الثمن (فيديو)

وزير العدل
2:19 م الإثنين، 22 يناير 2024

وزير العدل: إطلاق منتج جديد خاص بالتركة والورثة قريبا (فيديو)

GEcNF4TXkAAM7GE
2:01 م الإثنين، 22 يناير 2024

بجدة.. إنهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير الواجهة البحرية لـ "بحيرة الأربعين"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الرخصة المهنية
5:04 م الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. خطوات ورابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية 1445

الضمان الاجتماعي
4:57 م الإثنين، 22 يناير 2024

شرطان أساسيان للحصول على معاش الضمان الاجتماعي

641b577fd53c226fbf434f07b80fcd92(1)
4:03 م الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. بشرى لهؤلاء.. "STC" تفتح باب التوظيف برواتب وبدل سكن وتأمين طبي شامل

أمطار غزيرة على عسير
3:14 م الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان مكة و3 مناطق من أمطار ورياح وصواعق رعدية لـ 9 مساءً

أخبار السعودية
2:35 م الإثنين، 22 يناير 2024

أخبار السعودية.. طريقة تقسيط المستحقات الضريبية وتعويض العامل المنزلي

طيران ناس3
2:02 م الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. براتب 9 آلاف ريال.. وظائف لا تشترط الخبرة لحملة الثانوية في طيران ناس