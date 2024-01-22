عاجل.. خطوات ورابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية 1445

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، فتح باب التسجيل في الاختبار "التربوي العام" للرخص المهنية للوظائف التعليمية، الذي يستمر حتى 19 مارس 2024م، وذلك ضمن الدورة الرابعة لهذه الاختبارات التي ستقام في الربع الأول من العام 2024م. اضافة اعلان





فترة الاختبارات للرخصة المهنية



اختبار الرخصة المهنية للمعلمين



شروط الرخصة المهنية



الرخصة المهنية للوظائف التعليمية



اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية



الاختبارات التخصصية:



رسوم الاختبار



مدة سريان اختبار الرخصة المهنية



قنوات التواصل مع هيئة تقويم التعليم والتدريب

