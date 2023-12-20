عاجل.. خطوات رفع الواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية 1445 عبر منصة مدرستي

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مزايا عدة توفرها منصة مدرستي، لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.

فعلاوة على متابعة وشرح الدروس عبر المنصة، تتيح المنصة القيام بأداء الواجبات ومراجعتها من قبل المعلمين. اضافة اعلان





خطوات حل الواجبات المدرسية في منصة مدرستي 1445



منصة مدرستي حل الواجبات



طريقة رفع الواجبات في منصة مدرستي 1445



التعرف على حالة الواجبات في مدرستي



الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

