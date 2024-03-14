عاجل.. خصم البنك مبلغ التمويل من حساب المواطن.. رد حاسم من البرنامج

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من الأسئلة المتكررة التي يطرحها مستفيدو حساب المواطن، ما يتعلق منها بجواز حصول البنك على مبالغ الدعم المقدمة من البرنامج لأسباب مختلفة، قد يكون من بينها الحصول على تمويل.





خصم البنك من حساب المواطن



حالة الدفعة مدفوعة



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

