عاجل.. خرج من المملكة وانتهت صلاحية جوازه هل يمكنه العودة بعد تمديد إقامته؟

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تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن خروج ابنه من المملكة إلى سوريا وانتهاء جواز سفره ومدى أحقيته الرجوع إذا تم تمديد الإقامة شهرا. اضافة اعلان





"الجوازات" توضح أمرا مهما بشأن الخروج من المملكة:



ومن بين الأسئلة ما يلي:



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي ولدي في سوريا خروج وعودة

ابغى امدد له شهر ولما خرج من المملكة بجوازه القديم

والان تم إصدار جواز جديد هل يوجد مشكلة في دخوله بالجواز الجديد لانه يختلف رقم جوازه القديم الموجود عليه رقم التأشيرة — riyad abo fadi (@riyadabofadi198) January 18, 2024

قال المستفيد: "عندي ولدي في سوريا خروج وعودة أبغى أمدد له شهر ولما خرج من المملكة بجوازه القديم والآن تم إصدار جواز جديد هل يوجد مشكلة في دخوله بالجواز الجديد لأنه يختلف رقم جوازه القديم الموجود عليه رقم التأشيرة".وردا على ذلك، قالت الجوازات: "في حال إتمام تجديد جواز السفر يمكنك نقل المعلومات عبر منصة أبشر الخاصة بصاحب العمل وفي حال عدم خدمتك يرجى توثيق الملاحظة، وإرسالها من خلال خدمة تواصل المتاحة في منصة أبشر لنتمكن من خدمتك".في وقت سابق، ردت إدارة الجوازات على أكثر 4 أسئلة متداولة والتي يتساءل عنها العديد من الأشخاص ويرغبون في الحصول على أجوبة عنها.1- انتهت تأشيرتي وأنا خارج المملكة هل أستطيع العودة بتأشيرة عمل جديدة أم يشترط إمضاء ثلاث سنوات ؟نعم، يمكن لمن خرج ولم يعد أن يعود بتأشيرة جديدة في حال رغب في ذلك.2- لدي تأشيرة خروج وعودة منتهية هل يمكنني العودة على خدمات صاحب عمل جديد أم يشترط على خدمات صاحب العمل السابق فقط ؟يمكن العودة بتأشيرة عمل جديدة سواء على خدمات صاحب العمل السابق أو على خدمات صاحب عمل جديد.3- سائق خاص خارج المملكة ولديه تأشيرة خروج وعودة ويتعذر عودته, هل يمكن تمديد التأشيرة له ؟نعم يمكن تمديد التأشيرة عبر خدمة تواصل في منصة أبشر، ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم.4- كم المدة الواجب توفرها في صلاحية جواز المقيم عند طلب إصدار تأشيرة خروج وعودة ؟يشترط ألا تقل صلاحية سريان الجواز عن 90 يوما لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج وعودة.