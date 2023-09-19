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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. خدمة جديدة للتحقق من مؤهلات العمالة الوافدة في سوق العمل

العمالة الوافدة
العمالة الوافدة
أ أ
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أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في برنامج "الاعتماد المهني" خدمة "التحقق المهني" بالتعاون مع وزارة الخارجية.اضافة اعلان
ويتم تطبيق المرحلة الأولى من الخدمة بشكل تدريجي في 62 دولة من خلال منصة موحدة تسعى لأن تكون الأداة المكملة لرفع كفاءة السوق والارتقاء بجودة الأيدي العاملة فيه.


بناء سوق عمل جاذب

وذلك وفق إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتطوير بيئة العمل.
 وتهدف الخدمة إلى التأكد من حصول العامل الوافد على المؤهلات العلمية الموثقة قبل دخوله إلى سوق العمل السعودي.
وتركز على المهن والوظائف التي تتطلب حصول العامل على مؤهل تعليمي وأكاديمي، بالإضافة إلى التحقق من مواءمة المؤهل العلمي مع المستوى والمجال التعليمي والخبرة المطلوبة للمهنة.


رفع مستوى جودة الأيدي العاملة

 وتسهم خدمة "التحقق المهني" في رفع مستوى جودة الأيدي العاملة الوافدة في المملكة، وضمان عدم تدفق العمالة غير المؤهلة أكاديمًيا لسوق العمل.
 بالإضافة إلى المواءمة وأخذ الخبرات والمهارات في عين الاعتبار.
 يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال برنامج "الاعتماد المهني" إلى تنظيم سوق العمل، والارتقاء بجودة العمالة ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة، وتعزيز الإنتاجية.

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