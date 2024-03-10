عاجل.. خادم الحرمين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

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وجه خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان لهذا العام 1445هـ.



توجيه كلمة من خادم الحرمين بمناسبة شهر رمضان:

وقال خادم الحرمين الشريفين: نحمد الله جل وعلا على ما أنعم به على هذه البلاد بأن جعلها مهدا للإسلام بانطلاق رسالة الإسلام من أرضها واختصها بخدمة الحرمين الشريفين ورعايتهما والعناية بهما وبقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين وأكرمها بخدمة المشاعر المقدسة.أيضا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظهما الله ــ برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية، وقد وجه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ رعاهما الله ــ برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، ودوام الأمن