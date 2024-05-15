عاجل.. خادم الحرمين يصدر عددًا من الأوامر الملكية

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عددًا من الأوامر الملكية اليوم الأربعاء، على النحو التالي:

- يعين صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

- يعفى معالي الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري نائب وزير الحرس الوطني من منصبه.

- يكلف صاحب السمو الأمير الدكتور / عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالقيام بعمل نائب وزير الحرس الوطني.

- يعين معالي الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

- تعفى معالي الأستاذة / الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز نائب الأمين العام لمجلس الوزراء من منصبها.

- يعين معالي الأستاذ/ خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم أمينًا عامًا لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

- تعين معالي الأستاذة / الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

- يعين الأستاذ / مازن بن تركي بن عبدالله السديري مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

- يعين المهندس/ سامي بن عبدالله مقيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

- يعين الأستاذ / الربدي بن فهد بن عبدالعزيز الربدي رئيسًا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.

- يعين الأستاذ / عبدالمحسن بن سعد بن عبدالمحسن الخلف نائبًا لوزير المالية بالمرتبة الممتازة.

- يعين الأستاذ / عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الدحيم مساعدًا لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

- يعين الدكتور / عبدالله بن علي بن محمد الأحمري مساعداً لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.

- يعين المهندس / أنس بن عبدالله بن حمد الصليع مساعداً لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.

- وصدر أمر صاحب السمو #ولي_العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ بتعيين معالي الأستاذة / الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز المستشار بالديوان الملكي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.