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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. خادشة للحياء.. شرطة الرياض تتحرك للقبض على شخص ارتكب هذه الجريمة

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شبط مواطن خدش الحياء العام
أ أ
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أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض أنها تمكنت من القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي.

القبض على مواطن خدش الحياء العام في الرياضاضافة اعلان

وأوضحت أن الشخص المقبوض ظهر في محتوى مرئي وهو يتلفظ بعبارات خادشة للحياء، وذلك عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أنه جرى إيقاف المُتهم وإحالته إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.
وكانت النيابة العامة طالبت في بيان سابق، جميع المواطنين داخل المملكة، بالإبلاغ عن أية حالة إيذاء، مؤكدة أنه يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورًا.

عقوبة انتهاك منظومة القيم والأخلاق في الأماكن العامة

فيما ترصد اللائحة عقوبات لا تتجاوز 3 آلاف ريال لكل من ينتهك منظومة القيم والأخلاق في الأماكن العامة، ويتسبب في أذى وإضرار مرتادي هذه الأماكن. أشكال الإضرار بالذوق.

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