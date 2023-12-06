عاجل.. خادشة للحياء.. شرطة الرياض تتحرك للقبض على شخص ارتكب هذه الجريمة

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أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض أنها تمكنت من القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي.





القبض على مواطن خدش الحياء العام في الرياض اضافة اعلان



عقوبة انتهاك منظومة القيم والأخلاق في الأماكن العامة



وأوضحت أن الشخص المقبوض ظهر في محتوى مرئي وهو يتلفظ بعبارات خادشة للحياء، وذلك عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.وأكدت أنه جرى إيقاف المُتهم وإحالته إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.وكانت النيابة العامة طالبت في بيان سابق، جميع المواطنين داخل المملكة، بالإبلاغ عن أية حالة إيذاء، مؤكدة أنه يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورًا.فيما ترصد اللائحة عقوبات لا تتجاوز 3 آلاف ريال لكل من ينتهك منظومة القيم والأخلاق في الأماكن العامة، ويتسبب في أذى وإضرار مرتادي هذه الأماكن. أشكال الإضرار بالذوق.