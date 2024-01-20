عاجل.. حساب المواطن يكشف تأثير القبول في "تمهير" على الدعم الشهري

أ أ

أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على مدى تأثير القبول في تمهير على الدعم الشهري المستحق للشخص.





تأثير تمهير على حساب المواطن:

اضافة اعلان

تأثير السجل التجاري على حساب المواطن:



وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا من شخص يقول فيه : "هل اذا تم القبول فيه تمهير يأثر على حساب المواطن؟".وجاءه الرد من الحساب بالقول : "وعليكم السلام.. في حال وجود دخل من برنامج "تمهير" لابد من الإفصاح عنه في حسابك واختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافئات" ومصدرالدخل"غير ذلك" وكتابة مصدر الدخل "برنامج تمهير"، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن".وفي وقت سابق، أجاب أيضا حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن مدى تأثير فتح السجل التجاري على حساب المواطن وقرض الزواج.وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا يقول : "أبغى أفتح سجلا تجاريا.. بس هل يؤثر على أي نوع دعم ؟ مثل حساب المواطن ، الضمان الاجتماعي ، قرض الزواج؟".وجاء الرد : " يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من برنامج حساب المواطن بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عنه بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه".وأوضح أنه يجب الإفصاح عن السجل التجاري باختيار نوع الدخل "عوائد مالية وأعمال تجارية" والمصدر "عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة" .