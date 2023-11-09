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عاجل.. حساب المواطن: إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر شاملاً الدعم الإضافي

حساب المواطن
حساب المواطن
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بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله.

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إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر:

 

وكان حساب المواطن قد نبه قبل أيام أنه صدرت نتائج الأهلية للدورة 72 (شهر نوفمبر 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

كما أفاد البرنامج  أيضا بأنه سيتم إيداع الدفعة 72 – شهر نوفمبر اليوم الخميس مشمولة بالدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده.


وقال: "تنفيذًا للتوجيه الكريم،سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر ديسمبر 2023، والذي هو امتداد للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو 2022".


يأتي ذلك عقب صدور توجيه ملكي باستمرار العمل بالبرنامج، وتمديد الدعم الإضافي حتى شهر ديسمبر 2023، وذلك عشية صرف الدفعة 71. 

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