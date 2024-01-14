عاجل.. حرس الحدود بالشرقية يباشر حادثة سقوط مركبة في شاطئ الخُبر

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باشرت فِرَق البحث والإنقاذ لحرس الحدود في المنطقة الشرقية، حادثة سقوط مركبة في شاطئ كورنيش الخُبر.





انتشار سيارة سقطت في شاطئ الخبر اضافة اعلان



وأكد حرس الحدود في بيان، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، كما تم إخراج السيارة من قِبل الجهات المعنية.



وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة لحرس الحدود، مرتادي المناطق البرية من المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن المناطق الحدودية والالتزام بالأنظمة والتعليمات.





تنبيه مهم من حرس الحدود بالابتعاد عن هذا المناطق



عقوبة من يتجاوز اللوحات التحذيرية



حرس الحدود يناشد المتنزهين ومرتادي المناطق البرية



وأوضحت في بيان لها، أنه على الجميع الابتعاد عن المناطق التي تمنع الاقتراب من منطقة الحدود البرية المحظورة التي تم إيضاحها بلوحات تحذيرية وسواتر ترابية على طول الحدود.وشددت على أن كل من يتجاوز اللوحات التحذيرية باتجاه منطقة الحدود البرية المحظورة سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية؛ بالسجن لمدة تصل إلى 30 شهرًا، أو غرامة مالية تصل إلى "25,000" ريال أو بهما معًا.وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية القريبة من مناطق الحدود، الالتزام بالأنظمة والتعليمات في المملكة، مؤكدة أنها لن تتهاون في ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.